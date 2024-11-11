Поликлиники, онкогородок, инфекционная больница. Узнали, когда и где откроются новые медобъекты

В Беларуси системе здравоохранения отводится много внимания. Упор не только на качество оказания медицинской помощи и техническую оснащенность, но и на строительство новых объектов.

Так, в Минске в 2024-м уже открыты новый хирургический корпус 11-й больницы, новый урологический корпус 4-й больницы, а также общежитие квартирного типа на 1 200 мест для медиков. Сделан задел и на будущее.



В 2025 году в столице откроют четыре поликлиники. Две из них - в Минск-Мире - станут крупнейшими в столице. Уже начато активное строительство нового здания наркологического центра на улице Карвата. А на территории 1-й Городской клинической больницы в ближайшие годы будет возведен новый корпус онкологической современной поликлиники.





Также в плане - приступить к сносу бывшего здания детской областной больницы на Петруся Бровки и задействовать эту территорию для развития онкологического городка. На Долгиновском тракте, например, уже видны очертания новой инфекционной больницы: 300 обособленных боксов, 4 главных палатных корпуса, здание для лечения особо опасных инфекций, лаборатория, операционные, кабинет КТ. Начнет работу новая инфекционка в 2026 году.

Игорь Юркевич, председатель Комитета по здравоохранению Мингорисполкома:

"Целый ряд объектов вступил в капитальный ремонт и модернизацию. Начат капитальный ремонт 11-й и 15-й детских поликлиник. Мы приступили к реализации концепции строительства флагманских инновационных центров. Такие центры будут реализованы на территории 9-й городской бывшей больницы. На сегодняшний день это Минский научно-практический центр хирургии, трансплантологии и гематологии".

Помимо этого, идет переоснащение материально-технической базы медучреждений современнейшим оборудованием. На это было потрачено более 50 млн белорусских рублей из бюджета Минска.

