Политолог из Бельгии попросил белорусов не терять доброту и открытость, которые у них есть

Политолог и советник мэра г. Льежа (Бельгия) Валерий Двойников в эфире "Первого информационного", поздравляя белорусов с Новым годом, отметил, что в белорусах есть доброта, которая исчезла у европейцев.

Валерий Двойников:

"В белорусах присутствует открытость, доброта, а доброту терять нельзя. К сожалению, в связи с кризисом это качество совершенно исчезло у европейского народа, что можно понять, так как он борется за выживание".