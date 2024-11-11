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Политолог из Бельгии попросил белорусов не терять доброту и открытость, которые у них есть
Политолог и советник мэра г. Льежа (Бельгия) Валерий Двойников в эфире "Первого информационного", поздравляя белорусов с Новым годом, отметил, что в белорусах есть доброта, которая исчезла у европейцев.
Валерий Двойников:
"В белорусах присутствует открытость, доброта, а доброту терять нельзя. К сожалению, в связи с кризисом это качество совершенно исчезло у европейского народа, что можно понять, так как он борется за выживание".
"Я желаю белорусам продолжать быть добрыми, счастливыми, улыбчивыми и красивыми людьми, которыми вы и являетесь", - отметил политолог.
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