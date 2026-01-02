Политолог из Латвии - белорусам: Сохраните самое главное, что у вас есть

"Дорогие друзья, белорусы, уважаемые граждане Республики Беларусь! От всего сердца поздравляю вас с Новым, 2026 годом. Хочу пожелать в первую очередь, чтобы сохранилось самое главное, что есть у вас и у нас. Президент вашей страны очень многое сделал в уходящем году для того, чтобы именно мир был в мире, и чтобы мир, а не война победил. Это доказало и начало успешного диалога с американскими партнерами, и снятие санкций США во многих отраслях белорусского народного хозяйства. Это, в конце концов, и установка Президента Республики Беларусь на то, что написано в первой строчке вашего гимна: "Мы, белорусы, мирные люди". Я хочу всем нам, всему миру пожелать мира в новом, 2026 году, продолжения такой же удачной в отношении своих соседей политики Республики Беларусь и каждому из вас - обычного человеческого счастья!"