3.74 BYN
2.85 BYN
3.33 BYN
Политолог Манойло о переговорном процессе: Украине придется смириться с новой реальностью
Эксперты отмечают: нежелание Киева соглашаться с условиями Москвы тормозит процесс, но от этого мало что зависит, ведь решающую роль играют договоренности между Россией и США.
Андрей Манойло, политолог, профессор МГУ им. М. В. Ломоносова (Россия):
"Украинской делегации придется смириться с новой реальностью для нее. Той самой реальностью, когда от ее мнения, в общем-то, мало что зависит. А все зависит от того, каким образом договорились Российская Федерация и Соединенные Штаты Америки, и от той самой формулы Анкориджа, о которой сегодня все говорят. Соответственно, я думаю, что эти переговоры в трехстороннем формате станут первым этапом принуждения Украины к миру на условиях, согласованных между Российской Федерацией и Соединенными Штатами Америки, которые включают в себя все, без исключения, требования Российской Федерации. И ключевым моментом этих требований будет уступка со стороны Украины всей Донецкой, Луганской областей, в том числе тех территорий, которые пока еще не находятся под контролем Российской Федерации".