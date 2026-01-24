Политолог Манойло о переговорном процессе: Украине придется смириться с новой реальностью

"Украинской делегации придется смириться с новой реальностью для нее. Той самой реальностью, когда от ее мнения, в общем-то, мало что зависит. А все зависит от того, каким образом договорились Российская Федерация и Соединенные Штаты Америки, и от той самой формулы Анкориджа, о которой сегодня все говорят. Соответственно, я думаю, что эти переговоры в трехстороннем формате станут первым этапом принуждения Украины к миру на условиях, согласованных между Российской Федерацией и Соединенными Штатами Америки, которые включают в себя все, без исключения, требования Российской Федерации. И ключевым моментом этих требований будет уступка со стороны Украины всей Донецкой, Луганской областей, в том числе тех территорий, которые пока еще не находятся под контролем Российской Федерации".