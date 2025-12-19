Политолог Манойло: ВНС - это уникальный конституционный орган прямой демократии

Всебелорусское народное собрание - это уникальный конституционный орган прямой демократии. Это орган, который обеспечивает представительство всех слоев населения в отличие от парламентов, которые формируются политическими партиями, каждая из которых представляет далеко не всю часть общества. Такое мнение высказал российский политолог, профессор МГУ им. М. В. Ломоносова Андрей Манойло.

"В Беларуси помимо парламента действует и уникальное Всебелорусское народное собрание, где присутствуют все слои белорусского общества, - отметил он. - И в этом отношении ВНС обеспечивает максимально широкое представительство белорусских граждан, следовательно, и максимально эффективную и широкую защиту интересов как всех граждан в целом, так и каждого гражданина в отдельности".

Политолог заявил, что таких органов, как Всебелорусское народное собрание, в мире немного, и опыт Беларуси может быть полезен странам, заинтересованным в том, чтобы развивать у себя подлинную демократию, которая должна служить интересам народа. "И в этом отношении народ, который является источником политической власти в демократических странах, должен иметь свой конституционный орган, такой как ВНС", - считает Андрей Манойло.

Он отметил, что создание органа демократии, подобного Всебелорусскому народному собранию, могут себе позволить только те страны, политические элиты которых уверены в своем народе, уверены в его поддержке. "Если этой поддержки нет, а политические элиты находятся на вершине власти благодаря разного рода сговорам и покупке мест, то они, наоборот, должны прятаться от народа, - сказал политолог. - И именно такую картину мы наблюдаем во многих странах коллективного Запада, где элиты живут сами по себе, народ живет сам по себе. И элиты занимаются тем, что не разрушают стены, которые отгораживают их от простого народа, а наоборот создают дополнительные стены, разделяющие элиту и народ".