Политолог Манойло: ВНС - уникальный конституционный орган прямой демократии

"Всебелорусское народное собрание - это уникальный конституционный орган прямой демократии. Прежде всего, это орган, который обеспечивает представительство всех слоев населения, в отличие от парламентов, которые формируются политическими партиями, каждая из которых представляет далеко не всю часть общества. В Беларуси, помимо парламента, действует и уникальное Всебелорусское собрание, где присутствуют все слои белорусского общества. И в этом отношении Всебелорусское народное собрание обеспечивает максимально широкое представительство для граждан. Следовательно, и максимально эффективную и широкую защиту интересов как всех граждан в целом, так и каждого гражданина в отдельности. Таких органов, как Всебелорусское народное собрание в мире в общем-то немного. И далеко не во всех странах они есть".