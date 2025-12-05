Политолог Матвейчев о легитимности Зеленского: Кто будет подписывать договоренности от Украины

"Наши делегации задают простой вопрос. Допустим, мы сейчас согласились по всем там пунктам, договорились, подписали, ударили по рукам. Кто это подпишет с украинской стороны? Кто этот человек - Зеленский? Какова его легитимность? Каковы гарантии? Чего стоит его слово? Давайте начнем с того, что у нас нет той стороны, которая готова этот документ подписать. Америка с Россией не воюет, и здесь нет как бы стороны, которая подпишет. Можно с американцами было бы что-то подписать, но Америка в данном случае взяла себя роль посредника. Европа формально тоже не сторона в процессе, хотя они там помогают и прочее. Надо, чтобы подписывала Украина. Какие полномочия у Зеленского? Чего стоит его слово?".