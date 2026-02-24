3.73 BYN
Политолог Пономарева объяснила, чем объединение Союзное государство отличается от Евросоюза
Союзное государство все чаще рассматривают как особую форму интеграции, которая основана на согласовании позиций и сохранении национального суверенитета.
Открытость, общие ценности и прямое взаимодействие государственных институтов становятся ключевыми отличиями этого объединения от других интеграционных моделей. Мнение эксперта.
Елена Пономарева, политолог, специалист по цветным революциям, профессор МГИМО:
"Чем отличается Союзное государство от других объединений? Это открытость, честность, отсутствие политизированности, общие ценности, подходы, оценки происходящего. Это стремление сохранить себя, свою историю, культуру. Главное различие - это то, что у союза нет наднациональной бюрократии, которая отличает, например, ЕС. Ведь именно постоянные окрики из Брюсселя уже надоели всем членам Европейского союза, и тотальное доминирование еврочиновников полностью нивелирует принцип национального суверенитета. У нас этого нет. Именно государственные органы России и Беларуси, как правило, взаимодействуют напрямую, и это существенно облегчает работу. Конечно, есть союзные органы, но это продолжение государственных структур, а не наднациональная бюрократия".