Политолог Пономарева объяснила, чем объединение Союзное государство отличается от Евросоюза

"Чем отличается Союзное государство от других объединений? Это открытость, честность, отсутствие политизированности, общие ценности, подходы, оценки происходящего. Это стремление сохранить себя, свою историю, культуру. Главное различие - это то, что у союза нет наднациональной бюрократии, которая отличает, например, ЕС. Ведь именно постоянные окрики из Брюсселя уже надоели всем членам Европейского союза, и тотальное доминирование еврочиновников полностью нивелирует принцип национального суверенитета. У нас этого нет. Именно государственные органы России и Беларуси, как правило, взаимодействуют напрямую, и это существенно облегчает работу. Конечно, есть союзные органы, но это продолжение государственных структур, а не наднациональная бюрократия".