Политолог рассказал, почему важно помнить свою историю и когда зародилась фашистская идеология

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На сегодняшний день Генпрокуратура ведет расследование дела о геноциде белорусского народа. Публикуются совершенно новые цифры о погибших, сожженных деревнях, новые факты, на которых ранее не акцентировалось внимание.

Почему так важно помнить свою историю и не дать ее переписать, рассказал политолог, декан факультета журналистики БГУ Алексей Беляев в проекте "Актуальное интервью".

22 марта отмечалась трагическая дата. В этот день в 1943 году была уничтожена белорусская деревня Хатынь. Тогда в огне и от пуль коллаборационистов и эсэсовцев погибли 149 человек, из них 75 детей. При этом хатынская трагедия - это лишь одна из сотен подобных.

"Сейчас очень важно развивать эту тему, потому что в Советском Союзе стыдливо умалчивали, что украинские предатели участвовали в уничтожении белорусских деревень. Мы не раздували национальный вопрос. При этом у нас, например, на территории Беларуси очень жестоко проявили себя каратели из прибалтийских республик - печально известный минский мясник Импулявичус, литовский каратель, латышские батальоны СС", - отметил Алексей Беляев.

Политолог также сказал, что сейчас идет речь о том, чтобы избрать председателем Генассамблеи ООН внучку нациста, и назвал это самым страшным издевательством над памятью всех 70 млн погибших людей, в том числе 27 млн советских людей.