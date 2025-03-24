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Политолог рассказал, почему важно помнить свою историю и когда зародилась фашистская идеология
На сегодняшний день Генпрокуратура ведет расследование дела о геноциде белорусского народа. Публикуются совершенно новые цифры о погибших, сожженных деревнях, новые факты, на которых ранее не акцентировалось внимание.
Почему так важно помнить свою историю и не дать ее переписать, рассказал политолог, декан факультета журналистики БГУ Алексей Беляев в проекте "Актуальное интервью".
22 марта отмечалась трагическая дата. В этот день в 1943 году была уничтожена белорусская деревня Хатынь. Тогда в огне и от пуль коллаборационистов и эсэсовцев погибли 149 человек, из них 75 детей. При этом хатынская трагедия - это лишь одна из сотен подобных.
"Сейчас очень важно развивать эту тему, потому что в Советском Союзе стыдливо умалчивали, что украинские предатели участвовали в уничтожении белорусских деревень. Мы не раздували национальный вопрос. При этом у нас, например, на территории Беларуси очень жестоко проявили себя каратели из прибалтийских республик - печально известный минский мясник Импулявичус, литовский каратель, латышские батальоны СС", - отметил Алексей Беляев.
Политолог также сказал, что сейчас идет речь о том, чтобы избрать председателем Генассамблеи ООН внучку нациста, и назвал это самым страшным издевательством над памятью всех 70 млн погибших людей, в том числе 27 млн советских людей.
"Мы почему-то считаем, что началом фашистской идеологии были 1920 - 1930-е годы, когда она возникла в Италии. Ничего подобного. Вспомните всю историю отношений Европы с Восточно-европейским пространством, с русским православным миром. Они все время сюда приходили как захватчики, начиная от крестоносцев, шведская, польская армии, потом Первая мировая, Вторая мировая, немцы. Они все время считали, что это их пространство, которое они должны освоить и властвовать на нем", - подчеркнул Алексей Беляев.