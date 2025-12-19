3.66 BYN
Политолог Самарин о ВНС: Брюсселю стоит поучиться, как должна работать настоящая демократия
ВНС - поистине уникальный орган, в котором представлены все слои общества, все интересы, и когда действительно ведется очень принципиальный, откровенный, не всегда легкий разговор. Таким мнением поделился американский политолог Стив Самарин.
По его словам, такая форма демократии, которую представляет Всебелорусское народное собрание, уникальна, и очень редко можно сейчас встретить в мире что-то подобное. "Возможно, в Китайской Народной Республике обсуждаются какие-то концептуальные вещи всенародно, но вот так, чтобы это было традицией в центре Европы, когда все слои общества вовлечены в обсуждение и выработку решений, в принятие решений, - это, конечно, совершенно уникальный формат. Всем бы стоило взять такой формат на вооружение и многому поучиться", - уверен Стив Самарин.
Политолог отметил, что орган, подобный ВНС, совершенно невозможен в странах Западной Европы, где управление на себя взяли абсолютно некомпетентные люди, которых никто не выбирал, но в Брюсселе именно они формируют повестку, формируют внешнюю политику, ни с кем не советуясь и игнорируя интересы рядовых европейцев. "И, конечно, Брюсселю стоило бы поучиться тому, как действительно должна работать настоящая демократия, а не та, которая просто декларируется, а в реальности с народовластием не имеет ничего общего", - высказал пожелание Стив Самарин.