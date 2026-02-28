3.75 BYN
2.85 BYN
3.37 BYN
Политолог Самонкин: США не хотят, чтобы Тегеран имел свою ядерную программу
Удары по Тегерану продиктованы желанием США не допустить суверенного развития Ирана в области ядерной энергетики. Таким мнением поделился российский политолог, глава Евразийского института молодежных инициатив Юрий Самонкин.
"Иран является главным геополитическим игроком на Ближнем Востоке. И, конечно же, Соединенные Штаты Америки опасаются, что Иран получит свою собственную ядерную программу и объявит о своей суверенной военной технологической политике. Поэтому в ход идут различного рода дипломатические уловки, вплоть до использования Израиля в своих военно-политических целях", - пояснил он.
По его словам, создание зоны хаоса на Ближнем Востоке, чтобы исламские группировки воевали друг против друга, это основная геополитическая стратегия США. "Разделяй и властвуй. Если исламский мир не будет един, а будет постоянно находиться в противостояниях, военных конфликтах, в экономическом спаде, то, естественно, он не представит для США огромную геополитическую конкуренцию. Главная задача американских и атлантических организаций, глобальной элиты - не допустить, чтобы исламский мир был един и не дай бог, чтобы Ближний Восток стал конкурентоспособным", - резюмировал Юрий Самонкин.