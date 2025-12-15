Политолог: Сегодня время сильных лидеров

В мире складывается обстановка некоторой турбулентности: новые регионы набирают силу, выходят на новые рынки, развивают свой потенциал - как экономический, так и политический, а какие-то регионы закапывают сами себя в своих же конфликтах или в попытках влезть в чужие конфликты, считает эксперт. Она напомнила, что санкционная политика Запада обернулась ударом по их же экономике. "Складывается ощущение, что там сильных политических лидеров нет. Они все сконцентрированы в регионах, которые подняли свой потенциал, - считает политолог. - Мы всегда говорили, что это страны третьего мира, это очень популярное клише, которое используется повсеместно до сих пор. Я с ним уже не согласна, потому что на сегодняшний день те самые страны третьего мира становятся как минимум странами второго мира, а то и претендуют на страны лидирующих позиций".