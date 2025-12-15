3.70 BYN
Политолог: Сегодня время сильных лидеров
Сегодня время сильных лидеров. Таким мнением в программе "Актуальное интервью" поделилась сотрудник Центра политологии Института социологии НАН Беларуси Елизавета Глушакова.
В мире складывается обстановка некоторой турбулентности: новые регионы набирают силу, выходят на новые рынки, развивают свой потенциал - как экономический, так и политический, а какие-то регионы закапывают сами себя в своих же конфликтах или в попытках влезть в чужие конфликты, считает эксперт. Она напомнила, что санкционная политика Запада обернулась ударом по их же экономике. "Складывается ощущение, что там сильных политических лидеров нет. Они все сконцентрированы в регионах, которые подняли свой потенциал, - считает политолог. - Мы всегда говорили, что это страны третьего мира, это очень популярное клише, которое используется повсеместно до сих пор. Я с ним уже не согласна, потому что на сегодняшний день те самые страны третьего мира становятся как минимум странами второго мира, а то и претендуют на страны лидирующих позиций".
Елизавета Глушакова:
"В политологии есть очень много закономерностей. Когда создаются примерно такие же условия развития государств, когда они уходят от колониальной зависимости, когда они переходят в стадию своего собственного пути (это не та модернизация, которая навязывается Западом), мы видим уникальный опыт дальнейшего развития, которое они выстраивают. Это всегда дает колоссальный результат".
Елизавета Глушакова отметила высокий политический профессионализм белорусского лидера. Александр Лукашенко - очень опытный политик с колоссальным опытом. По ее словам, об этом говорят лидеры других государств и президент Трамп. Глава белорусского государства обладает достаточной информацией для прогнозирования, подчеркнула она, говоря о прозорливости в развитии отношений с Китаем ранее и выстраивании новых отношений с Оманом.