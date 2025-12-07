Политолог: Визитная карточка Лукашенко - это эмпатия и установление дружественной атмосферы

Беларусь выстраивает новую архитектуру внешней политики на пространстве дальней дуги - в странах Азии, Ближнего Востока и Африки.

Как воспринимают такой курс сами государства региона? Насколько ощутима для них личная дипломатия Александра Лукашенко? Об этом поговорили с российским политологом и профессором МГИМО Еленой Пономаревой.

Эксперт сразу отметила колоссальную работу, которая была проделана Президентом Беларуси и его командой во время визитов в страны разных регионов. По ее словам, в мировых СМИ эта поездка освещалась под названием "Большая командировка Президента". Безусловно, это важнейшее внешнеполитическое событие не только для самой Республики Беларусь, но и для стран и регионов, которые он посетил, считает она. Очень важный момент, что это действительно формирует уже новый контур взаимоотношений. Речь идет о созидании, а не о варварском использовании ресурсов, как это было в колониальный период.

Елена Пономарева:

"Неслучайно в ходе визита Александр Лукашенко очень много говорил о возможностях, которые открываются в рамках этого сотрудничества, будь то в Алжире, будь то в Омане или в Мьянме. Это машиностроение, сельхозсектор, технологии, в том числе связанные с системами безопасности, военно-техническое сотрудничество. Но главный акцент он делал на гуманитарных вопросах, которые касаются жизни каждого человека. Это здравоохранение, образование, социальная сфера. И даже в постановке вопросов, которые были подняты, проявляется совершенно человеческая сущность отношений. Это очень важно в современных условиях, когда доллар мутит разум очень многим участникам политического процесса, когда за идеологическими шорами многие не видят человеческих отношений. А вот в Беларуси это есть".