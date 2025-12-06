Политолог Воскресенский: ВНС должно закрепить основные направления социально-экономического развития

"Всебелорусское народное собрание - это уникальный институт народовластия, такая, знаете, вершина представительной демократии, потому что туда входят представители фактически всех социальных групп в Беларуси. И, конечно, ВНС в соответствии с процедурными вопросами, регламентом должно утвердить итоги президентских выборов, которые у нас прошли в январе 2025 года, а также определить и закрепить основные направления социально-экономического развития, которые будут вынесены на его обсуждение".