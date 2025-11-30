"Полная Европа": как забота о людях ушла в отпуск, а протесты стали способом согреться

Вместо того чтобы наконец-то услышать собственных граждан, европейские правительства продолжают увлеченно обсуждать танки, дроны и новые пакеты помощи Украине. Зарплаты не растут, условия труда ухудшаются - протесты и забастовки охватывают города Старого Света.

Пока министры спорят о военных поставках, простые европейцы думают, как добраться домой в условиях транспортного коллапса.

О том, как забота о людях ушла в отпуск, а протесты стали способом согреться, - в рубрике "Полная Европа".

Праздник непослушания

Европа сегодня напоминает гигантский театр абсурда, или даже цирк на колесах. Вот только всем как-то не до смеха. Жили-были честные трудяги, платили исправно оброк в казну, ну чтобы хваленая социальная система исправно работала. Да не тут то было, приходит в их дома чубатый дядька и говорит, что не видать вам больше ни пенсий, ни зарплат, ни жизни сытой. Почему? Да потому что завтра Россия нападет, если Киев возьмет. Так и существуют. А что люду простому остается? Ну ни сидеть же сложа руки - как никак, демократия. Вот и выходят на улицы протестовать да бастовать, чтоб хоть не так холодно было.

Брехт Вандермейрен, член профсоюза железнодорожников Бельгии:

"Мы бастуем уже три дня, потому что правительство значительно экономит на железных дорогах. На нас зарабатывают 675 млн евро, но вместо роста зарплат, все наоборот. То же самое касается и пенсии. А мы при этом должны работать усерднее и дольше. Теперь вместо того, чтобы выходить на пенсию в 62 года, мы должны терпеть до 65-67 лет".

Поразительный парадокс: в самом сердце Европейского союза, который должен отвечать за всеобщее благосостояние, люди его как раз не наблюдают. А потому творят, что хотят, точнее - что могут. Бельгия, а вместе с ней и Брюссель, погрузилась в хаос трехдневной общенациональной забастовки. Профсоюзы практически остановили транспортную систему, госсектор и промышленность в знак протеста против пенсионной реформы и заморозки зарплат. Пока вокруг плодятся самолеты и пушки, граждан лишают права на досрочный выход на заслуженный отдых, повышают налоги и совершенно не спешат улучшать их финансовое положение.

Озлем Демирель, депутат Европарламента от Германии:

"Единственная активная промышленная политика ЕС - это вооружение, вооружение и еще раз вооружение. Военная экономика означает, что все сферы общественной жизни и производства подчинены потребностям войны. Эта программа представляет собой опасный поворотный пункт, водораздел в ущерб социальным стандартам, экологическим нормам и охране труда. С экономической точки зрения это просто тупик. Инвестиции в вооружение - это мертвый капитал".

Вот только проблема, что ни людей на улицах, ни депутатов в Страсбурге, коррумпированные уши правителей не слышат. Например, в Греции, в которой, если верить поверьям, все есть, на самом деле больше ничего нет. Как не останется скоро и таксистов.

Костас Сакули, водитель такси (Греция):

"Мы не можем продолжать работать без изменения налогового режима для сектора. А это решение по полосам для общественного транспорта - это нелепо. Я имею в виду, как, например, дорожная камера сможет распознать водителя такси? Если он кого-то подберет или высадит?"

А в чем весь сыр-бор, спросите вы. Дело в том, что греческие власти решили подложить таксистам рождественскую свинью. Неожиданно вспомнив о зеленой повестке, в стране с 2026 года решили обязать все новые машины быть исключительно электрическими, а езду по полосе для общественного транспорта сделать платной. Не то чтобы перевозчики были прям категорически против, все же забота о климате - дело важное, но нельзя же так резко. Вот и просят сделать переходный период хотя бы на 10 лет, в противном случае - полный отказ от выхода на работу уже в начале декабря.

Неспокойно и в Британии. Там вообще что ни день, то повод выйти на протест. На этот раз на уже 13-ю за последние два года забастовку вышли молодые врачи. В стране и так огромная очередь за услугами здравоохранения, но медики решили, что их финансовые проблемы будут поважнее. Прожорливая инфляция просто съедает их зарплаты, а потому пациентам советуют "болеть по расписанию".

Джек Флетчер, доктор (Великобритания):

"В прошлом году из системы здравоохранения ушло больше врачей, чем за последнее десятилетие. Они едут в другие страны, они идут в другие отрасли здесь, в Великобритании, потому что их не ценят. Мы добиваемся справедливого предложения по зарплатам, а также требуем больше докторов - это то, что нужно и пациентам".

В Литве же и вовсе настоящий калейдоскоп протестов. Там только поубавили пыл перевозчиков, которым закрытие границы с нашей страной вылилось в большие проблемы, как на улицы повыходили учителя. Положение педагогов в этой прибалтийской республике остается одним из худших в Европе. Учителям и школам несколько лет подряд обещают увеличить финансирование, но как всегда почему-то в следующем году. Но если бы только в системе образования был такой беспорядок. Без повышения окладов осталась и литовская полиция, и пограничники, и пожарные. Из-за низких зарплат в сфере наблюдается острый дефицит кадров - под 2,5 тыс. человек.

Но, пожалуй, самый праведный гнев вылился со стороны поляков. Тамошняя оппозиция прекрасно видит, откуда растут ноги всех проблем. В Белостоке прошел масштабный митинг против втягивания страны в военный конфликт в Украине. Действительно, почему простой поляк должен считать каждый злотый, чтобы в Киеве потом находили золотые унитазы.

Марчин Рола, журналист (Польша):

"Кто-нибудь спрашивал, хотим ли мы спонсировать больше золотых унитазов для украинцев? Хотим ли мы платить за их отдых с проститутками в Одессе? Хотим ли мы супермодных чартеров, частных самолетов, мест для вечеринок, Ferrari, Lamborghini и Maybach? Послушайте, это патология, они зарабатывают деньги даже на своих собственных солдатах, которые гниют в окопах и умирают. Вы можете в это поверить?"