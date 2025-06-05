Полоцкий Спасо-Евфросиниевский женский монастырь празднует 900-летие

У верующих Беларуси 5 июня большой праздник духовности. Полоцкому Спасо-Евфросиниевскому женскому монастырю 900 лет. Это знаковое событие для всего православного мира.

Ведь основанный преподобной Евфросинией монастырь является не только духовным символом Беларуси, но и частью мировой истории и культуры.

С особым трепетом в древней обители встречали Патриарха Московского и Всея Руси Кирилла.

Древний Полоцк - колыбель нашей духовности, письменности и государственности. Именно здесь зарождалось белорусское книгопечатание и просветительство. С именем преподобной связано открытие первых библиотек, создание школы архитектуры и живописи. Таким свой путь выбрала Евфросиния Полоцкая.

Крестный ход от Софийского собора до монастыря впечатляет величественностью. Паломники идут знакомым для них маршрутом: по улице, которая носит имя преподобной Евфросинии. Ежедневно обитель посещают верующие, но сегодня тысячи паломников пришли поклониться мощам небесной заступницы Беларуси.

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Участники крестного хода поделись впечатлениями:

"Такой юбилей, столько людей приехало. Захотелось, конечно, почтить преподобную, тем более что так сложились обстоятельства, что позвала преподобная меня сюда".

"Все празднично, красиво, все такие радостные, смотрю".

"Самое интересное, что все улыбаются. Все настолько улыбались. Так приятно было смотреть на всех".

Обитель празднично украшена. Под колокольный звон, который разносится по Полоцку, в монастыре встретили Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, который в этот знаковый для православного мира день возглавил божественную литургию в Кресто-Воздвиженском соборе.

Спасо-Евфросиниевский монастырь news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/61a5c4dc-d57f-4f34-9d8b-a01641b48124/conversions/3990f454-cd07-4659-8efa-9bf97aad0505-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/61a5c4dc-d57f-4f34-9d8b-a01641b48124/conversions/3990f454-cd07-4659-8efa-9bf97aad0505-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/61a5c4dc-d57f-4f34-9d8b-a01641b48124/conversions/3990f454-cd07-4659-8efa-9bf97aad0505-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/61a5c4dc-d57f-4f34-9d8b-a01641b48124/conversions/3990f454-cd07-4659-8efa-9bf97aad0505-xl-___webp_1920.webp 1920w

Древний монастырь в Полоцке - один из первых центров православия на белорусской земле. Обитель обладает бесценными реликвиями, которые являются частью нашей истории. К юбилею долго готовились. С 900-летием основания Спасо-Евфросиниевского монастыря белорусов поздравил Александр Лукашенко.

"Святая обитель по праву является духовным центром Беларуси, местом притяжения всех христиан. У мощей преподобной Евфросинии Полоцкой молятся об исцелении и утешении, с любовью в сердце благодарят за помощь", - говорится в поздравлении.

Александр Лукашенко отметил, что на белорусской земле свято берегут важную часть самобытной культуры, связанной с трудами православной подвижницы. "Завершив работы по реставрации монастыря и воссоздав его первозданную красоту, мы внесли бесценный вклад в сохранение исторического наследия. Пусть под звон колоколов вера в Бога укрепляет единство белорусского народа и приумножает достижения страны", - подчеркнул Президент.

По завершении богослужения Патриарх Московский и всея Руси вручил Митрополиту Минскому и Заславскому Вениамину орден Серафима Саровского I степени.

Самый важный подарок к юбилейной дате и сестры, и паломники уже получили - после длительной реставрации двери распахнул Спасо-Преображенский храм, построенный при жизни преподобной Евфросинии. Уникальный объект и настоящее чудо полоцкой школы зодчества. Его стены внутри на 90 % расписаны фресками. Лучшие реставраторы из Беларуси и России проделали очень тонкую, шедевральную работу, чтобы их сохранить.