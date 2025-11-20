Польша открыла два КПП на границе с Беларусью - как Китай сыграл ключевую роль в этом решении news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/dd2d7a3c-4af3-42a3-bda9-8c6a0bb349bf/conversions/ffc1512e-92cd-4f64-8549-5ce40202693a-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/dd2d7a3c-4af3-42a3-bda9-8c6a0bb349bf/conversions/ffc1512e-92cd-4f64-8549-5ce40202693a-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/dd2d7a3c-4af3-42a3-bda9-8c6a0bb349bf/conversions/ffc1512e-92cd-4f64-8549-5ce40202693a-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/dd2d7a3c-4af3-42a3-bda9-8c6a0bb349bf/conversions/ffc1512e-92cd-4f64-8549-5ce40202693a-xl-___webp_1920.webp 1920w

Польша открыла два пункта пропуска на границе с Беларусью после нескольких недель ограничений. По мнению эксперта по национальной безопасности, члена РОО "Белая Русь" Александра Тищенко, это решение было продиктовано в первую очередь экономическими, а не политическими причинами. Подробности смотрите в "Актуальном интервью".

Эксперт подчеркнул, что говорить о реальном сближении рано: "Говорить о каком-то сближении еще рано, и очень мало признаков не видно. Ведь границу, по сути дела, поляки продолжают усиливать, точно так же строить второй рубеж колючей проволоки".

Аналитик убежден, что ключевую роль в открытии границы сыграл Китай. "Открытие границ - это попытка реабилитироваться не перед нами, а перед Китаем, перед европейскими партнёрами, которым они нечаянно нанесли урон", - подчеркнул Александр Тищенко.

"Пока КПП были закрыты, китайские товары перестали регулярно поступать. Ключевые предприятия и структуры, которые работали на интересы того же NVIDIA, недополучили того нужного ассортимента, который позволял бы наращивать мощности даже для Европы. Китай показал, что чем больше вы создаете Китаю проблем, пропорционально больше проблем становится и у вас", - отметил эксперт. Он привел в пример ситуацию с NVIDIA: "Когда Трамп блокировал пошлинами китайские возможности, то акции NVIDIA вроде бы как подскочили, но стратегически они потеряли намного больше".