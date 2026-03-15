Польский политолог уверен, что в Европе победят силы, которые изменят политику в Евросоюзе
Изменения в политике европейских властей возможны лишь после смены власти в ключевых странах ЕС. Таким мнением с "Первым информационным" поделился польский политолог, представитель общества "Польша - Восток" Александр Яцек.
"Словаки, венгры - такое самостоятельное правительство, которое думает о своей стране и других странах. Учитывая то, что нынешние власти Евросоюза в ближайшие годы не поменяются, так вот и общая русофобская и проэкологическая политика, которая с другой стороны тоже убивает нашу энергетику, будет сохраняться. Но это будет только накаливать те проблемы и, по-моему, это приведет к тому, что ближайшие выборы, сначала в больших странах Европы (Германия, Франция) победят силы, которые в конце концов поменяют и власть в Евросоюзе. Только тогда мы можем ожидать изменения подхода к поставкам, выгодных Европе, европейской экономике, европейской промышленности, дешевых и стабильных энергоресурсов из России", - подчеркнул Александр Яцек.