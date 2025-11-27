3.71 BYN
"Помочь построить ту республику, которую мы хотим" - Абухович назвала миссию делегатов ВНС
Автор:Редакция news.by
Всебелорусское народное собрание позиционируется как широкое представительство патриотов Беларуси. Таким мнением поделилась аналитик Юлия Абухович.
"Это люди от производства, от науки, молодежь. Это уже зрелые специалисты, зрелые граждане Республики Беларусь, которые могут, поделившись своим мировоззрением, помочь построить ту республику, которую мы хотим видеть в будущем - процветающую, спокойную, мирную", - отметила аналитик.
ВНС является важным механизмом взаимодействия власти и общества, потому что оно позволит каждому делегату высказать свое мнение и отстоять интересы тех, кто стоит за ними.