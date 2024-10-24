Помог строительным фирмам "сэкономить" на налогах круглую сумму - и расплата пришла

В любой стране необходимость уплачивать налоги расценивается чуть ли не как неоспоримая обязанность граждан и всех предпринимателей, ведь от наполнения казны зависит не только эффективность выполнения государством поставленных задач, но и экономическая безопасность страны в целом. Поэтому вопросы предупреждения, выявления и пресечения фактов уклонения от уплаты налогов были, есть и будут оставаться в качестве одной из приоритетных задач в деятельности органов, чья работа направлена на борьбу с теми, кто пытается сэкономить на налогах.

Угрожающий стук в дверь хозяин квартиры услышал после того, как помог строительным фирмам "сэкономить" на налогах круглую сумму. Как результат, 10 частных компаний недоплатили в бюджет 5 млн рублей. Предпринятые меры конспирации помогали серому финансисту оставаться в тени, но со временем тайное стало явным.

Сама по себе схема, по которой работал минский серый финансист, выглядит несложной. Нужно было создать фирму, которая будет штамповать фиктивные документы якобы за оказанную услугу. Например, ремонт крыши или утепление фасада. Строительные компании переводят деньги, но при этом сами делают эту работу. Фирма, которая получила деньги за воздух, вскоре обналичивала средства и отдавала наличными тому, кто их переводил, себе оставляли от 8 до 12 % от сделки.

Смотрите проект "На контроле Президента" ЗДЕСЬ

В потайном сейфе были обнаружены денежные средства в различных валютах в сумме, эквивалентной свыше 1 млн долларов США.

Виталий Прибытко, официальный представитель УДФР КГК по Минску и Минской области:

"О масштабе деятельности данной группы говорит тот факт, что ее организаторами являлись 2 гражданина Республики Беларусь, а активными участниками - 7 человек. И в период с 2021 по 2023 год ими было зарегистрировано более 60 подконтрольных им фирм-однодневок".

Чтобы не попасть в поле зрения налоговой, спустя несколько месяцев работы фирма закрывалась. Вскоре появлялась такая же с новым названием и новым директором. Постоянным в этом деле был только перечень услуг и те, кто зарабатывал на серой схеме. Одни искали клиентов, вторые – директоров будущих фирм-однодневок.

Оперативный сотрудник УДФР КГК по Минску и Минской области:

"В ходе оперативной работы установлено, что фигурантами применялись существенные меры конспирации, такие как секретные чаты в программах-мессенджерах и пароли, условные места встреч, зашифрованные базы данных хранения информации, регистрация фирм-однодневок на граждан, осуществляющих асоциальный образ жизни, иностранных граждан, постоянная реорганизация хозяйствующих субъектов".

Аналогичные схемы сотрудники финансовой милиции сегодня пресекают по всей стране. Если вести речь о цифрах, то ежегодно органами финансовых расследований по фактам уклонения от уплаты налогов выявляются около 200 преступлений. Но здесь мы говорим о тенденциях только нашего времени, потому как еще 10-15 лет назад ежегодно выявлялось около 300 таких преступлений. Сокращение количества выявляемых преступлений за уклонение от уплаты налогов – прямое доказательство того, что бизнес стал более цивилизованным, более ответственно относится к соблюдению налогового законодательства.

Юрий Кардымон, замначальника отдела ДФР КГК Беларуси: