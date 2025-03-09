Пономарева: Инициативы Беларуси актуальны для всех думающих о будущем европейцев

Интервью Президента Беларуси блогеру и бизнесмену Марио Науфалу для платформы Х вызвало действительно широкий резонанс. Это и понятно, ведь каждое такое выступление набирает миллионы просмотров и множество комментариев. О главных акцентах и мировой реакции на интервью поговорим с российским политологом, профессором МГИМО Еленой Пономаревой.

"Время диалога пришло, - считает эксперт. - И президенты Беларуси и России всегда подчеркивали, что готовы к переговорам по всем актуальным вопросам мировой повестки. Постоянно это фиксировалось. Только противоположная сторона не хотела этого слышать".

По ее словам, смена руководства в Белом доме привела и к смене парадигмы в этом отношении. "Но, как мы видим, имя противникам мирного урегулирования (за которое выступает сейчас и Белый дом, и поддерживают эти усилия и Москва, и Минск) - легион. И поэтому очень важны такие интервью", - считает профессор.

Политолог обратила внимание, что очень важно, что Александр Лукашенко сказал о Полоцке, географическом центре Европы. "Беларусь - это Европа, это ее центр. И, соответственно, очень многие инициативы, которые исходят из этого центра, они актуальны и интересны для всех европейцев, думающих о будущем, а не только о сиюминутном каком-то решении и выгоде сиюминутной", - подчеркнула она.

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Елена Пономарева:

"Показательно, что Марио, несмотря на то, что он молодой журналист, он это понимает. Именно он задал тон в этом интервью. Он ведь сказал, что Республика Беларусь - это особый мост между Востоком и Западом. И наше дело, которое делает Александр Лукашенко, - это укрепление этого моста, а не разрушение. В этом смысле хороши все средства: и гуманитарные, и политические, и дипломатические, научные контакты, образовательные. И нам есть что предложить и что показать".