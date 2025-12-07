Пономарева: В Африке уникальные возможности для создания новых проектов

Африка - это просто переход на новый уровень сотрудничества и уникальные возможности для создания новых проектов. Таким мнением поделилась российский политолог и профессор МГИМО Елена Пономарева.

"Сегодня в Африку стремятся все, в том числе и те, кто пытается убедить через средства массовой информации, что Африка, мол, это просто отсталый регион (просто для того, чтобы туда как можно меньше устремлялись заинтересованные игроки). Африка для нас - это не новый регион, это просто переход на новый уровень сотрудничества. И, безусловно, здесь очень много новых возможностей. Здесь не только ресурсы, как традиционно мыслят западные корпорации, а здесь уникальные возможности для создания новых проектов, - отметила эксперт. - Собственно, чем отличается всегда Беларусь".

российский политолог и профессор МГИМО Елена Пономарева

Политолог напомнила, что Президент Беларуси во время большой командировки по Глобальному Югу и во время предыдущих визитов говорит о кооперации, сотрудничестве с точки зрения не просто продать товар, а создать что-то совместно. По ее словам, это подтверждается делами, поскольку есть инвестиции из ряда государств, которые посетил Александр Лукашенко, в саму Республику Беларусь, и в то же время инвестиции Беларуси для создания совместных предприятий по производству самого разного спектра товаров и услуг в других странах. "Я думаю, что мы наблюдаем невероятно перспективное направление развития, взаимодействия на всех уровнях: экономика, финансы, различные гуманитарные направления, IT-индустрия. И можно только пожелать белорусскому государству дальнейшего процветания и развития двусторонних, многосторонних контактов с этими регионами", - уверена профессор.