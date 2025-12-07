3.76 BYN
Пономарева: В Африке уникальные возможности для создания новых проектов
Африка - это просто переход на новый уровень сотрудничества и уникальные возможности для создания новых проектов. Таким мнением поделилась российский политолог и профессор МГИМО Елена Пономарева.
"Сегодня в Африку стремятся все, в том числе и те, кто пытается убедить через средства массовой информации, что Африка, мол, это просто отсталый регион (просто для того, чтобы туда как можно меньше устремлялись заинтересованные игроки). Африка для нас - это не новый регион, это просто переход на новый уровень сотрудничества. И, безусловно, здесь очень много новых возможностей. Здесь не только ресурсы, как традиционно мыслят западные корпорации, а здесь уникальные возможности для создания новых проектов, - отметила эксперт. - Собственно, чем отличается всегда Беларусь".
Политолог напомнила, что Президент Беларуси во время большой командировки по Глобальному Югу и во время предыдущих визитов говорит о кооперации, сотрудничестве с точки зрения не просто продать товар, а создать что-то совместно. По ее словам, это подтверждается делами, поскольку есть инвестиции из ряда государств, которые посетил Александр Лукашенко, в саму Республику Беларусь, и в то же время инвестиции Беларуси для создания совместных предприятий по производству самого разного спектра товаров и услуг в других странах. "Я думаю, что мы наблюдаем невероятно перспективное направление развития, взаимодействия на всех уровнях: экономика, финансы, различные гуманитарные направления, IT-индустрия. И можно только пожелать белорусскому государству дальнейшего процветания и развития двусторонних, многосторонних контактов с этими регионами", - уверена профессор.
Политолог добавила, что Республика Беларусь делает то, что считает нужным, и тогда, когда считает это нужным. "Мир не ограничивается Западом. Мир настолько огромен и разнообразен, что интересы у Республики Беларусь находятся в самых разных частях света. Я уже 15 лет включена в белорусскую повестку, регулярно приезжаю, анализирую, комментирую события и могу с уверенностью сказать, что взаимодействие со странами Ближнего Востока, Латинской Америки, Азии, Беларусь ведет давно, до всяких еще, так скажем, таких жестких санкций. Поэтому здесь главный принцип - делать то, что должно. Соответственно, не оглядываться на какие-то крики или недовольства со стороны западных стран", - заключила Елена Пономарева.