В нашем информпространстве емкие заявления из интервью Президента Беларуси блогеру и бизнесмену Марио Науфалу для платформы Х разбираются на цитаты. А как отреагировала мировая общественность, американцы и европейцы, услышали ли то, что глава белорусского государства сказал, увидел ли мир Александр Лукашенко с новой стороны, в программе "Главный эфир" прокомментировала российский политолог, профессор МГИМО Елена Пономарева.

"Александр Лукашенко прекрасно разбирается в хитросплетениях мировой политики, умеет подать ту или иную информацию, и, конечно, слушать его - одно удовольствие. Я думаю, что, безусловно, всем зрителям и слушателям на всех континентах это было интересно", - считает профессор.

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"Зрители услышали очень ясную, четкую позицию белорусского лидера о том, что он всегда готов помогать, если это необходимо, всегда готов предоставить площадку для переговоров. Это человек, всегда устремленный к миру и мирному разрешению любых ситуаций, - уверена политолог. - А вот что касается "стальных дикобразов", если использовать выражение Урсулы фон дер Ляйен (напомним, что она так назвала киевский режим, и на самом деле воинствующих европейских лидеров), они видят мир только через силу. И, конечно, для них убеждающий миролюбивый тон Лукашенко, он, может быть, не услышит. Но это и не важно, потому что их время "стальных дикобразов" уходит. Будущее за политиками иного формата, за такими, как Лукашенко, Путин, Орбан, Си Цзиньпин, Трамп".