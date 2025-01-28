Попович о визите Лукашенко в Белград: Это был самый теплый подарок сербскому народу

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Все сербы любят и обожают Беларусь, очень радуются, когда гости из Беларуси приезжают к ним в Сербию, а в Беларуси радуются приезду сербов. Об этом в программе "Актуальное интервью" рассказал министр правительства Сербии Ненад Попович.
Он и сам в Беларуси чувствует себя прекрасно, как дома. "Все встречи настолько теплые, радужные", - рассказал министр правительства Сербии.
Ненад Попович:
"Мы в Сербии очень ценим, очень уважаем и очень любим вашего Президента. Господин Лукашенко сделал героический поступок, когда злодей-НАТО бомбил Белград и Сербию, убивали детей, жен, стариков, уничтожали нашу экономику, нашу инфраструктуру, ваш Президент не побоялся, рискуя своей жизнью, прилетел в Белград, встретился с нашими политиками, встретился с нашим патриархом, пообщался с народом".
По его словам, это был действительно самый теплый подарок народу в тот момент, когда бомбили. "Брат, друг прилетел в этот сложный момент. Знаете, это никогда не забывается. Он был единственным Президентом, который к нам прилетел. Единственным. В самый тяжелый момент для нашей страны, для нашего народа. Мы это никогда не забудем".