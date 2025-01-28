Попович о визите Лукашенко в Белград: Это был самый теплый подарок сербскому народу

Все сербы любят и обожают Беларусь, очень радуются, когда гости из Беларуси приезжают к ним в Сербию, а в Беларуси радуются приезду сербов. Об этом в программе "Актуальное интервью" рассказал министр правительства Сербии Ненад Попович.

Он и сам в Беларуси чувствует себя прекрасно, как дома. "Все встречи настолько теплые, радужные", - рассказал министр правительства Сербии.

Ненад Попович:

"Мы в Сербии очень ценим, очень уважаем и очень любим вашего Президента. Господин Лукашенко сделал героический поступок, когда злодей-НАТО бомбил Белград и Сербию, убивали детей, жен, стариков, уничтожали нашу экономику, нашу инфраструктуру, ваш Президент не побоялся, рискуя своей жизнью, прилетел в Белград, встретился с нашими политиками, встретился с нашим патриархом, пообщался с народом".