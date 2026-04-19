Попытки Трампа поддержать Орбана провалились - мнение российского политолога

"Отдельно стоит отметить фактор: все попытки Дональда Трампа поддержать Виктора Орбана провалились. Венгры проголосовали не только против Виктора Орбана, но и против Трампа. Это серьезный повод задуматься: каков вообще уровень доверия к Трампу внутри Западного альянса? А не пошел ли уже НАТО по пути распада? Очевидно, что люди в европейских странах не воспринимают Трампа как лидера западного мира, лидера свободных демократических государств. При всей насмешливости Байдена и иронии в его сторону, все-таки он пользовался уважением. Несмотря на то, что он падал с трапа, забывал слова, здоровался с воздухом, он пользовался уважением. Трамп всего этого не делает, но уважением не пользуется. Более того, его поддержка союзников приводит к тому, что они проигрывают на выборах. Это серьезный повод задуматься о будущем коллективного Запада в целом".