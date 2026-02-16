3.72 BYN
2.86 BYN
3.39 BYN
Поразить цель на расстоянии больше километра: слонимская мехбригада демонстрирует меткость
Автор:Виктория Радевич
Поразить мишень из боевой машины с расстояния более чем километр. Бойцы слонимской механизированной бригады сегодня демонстрируют меткость в стрельбе в рамках мониторинга армии по поручению Президента. Одни ведут огонь из стрелкового оружия, другие - из БМП-2. Как проходят контрольные занятия на Обуз-Лесновском полигоне под Барановичами.
Проверка боеготовности для бойцов 11 мехбригады продолжается в режиме нон-стоп. Накануне сдавали физподготовку, сегодня испытывают себя в меткости. Задача военнослужащих - поразить 4 мишени. Мы поговорили с военнослужащим, который показал один из лучших результатов, он поделился, в чем секрет успеха такого результата.