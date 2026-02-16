Поразить цель на расстоянии больше километра: слонимская мехбригада демонстрирует меткость

Поразить мишень из боевой машины с расстояния более чем километр. Бойцы слонимской механизированной бригады сегодня демонстрируют меткость в стрельбе в рамках мониторинга армии по поручению Президента. Одни ведут огонь из стрелкового оружия, другие - из БМП-2. Как проходят контрольные занятия на Обуз-Лесновском полигоне под Барановичами.