Порядок и безопасность: сотрудники ГАИ, спасатели и военные готовы оказывать помощь круглосуточно

Коммунальные службы продолжают работать в круглосуточном режиме. Их задача - обеспечить порядок и безопасность, чтобы жизнь не остановилась даже в сложных погодных условиях. В интенсивном режиме работают и военные. МВД усилило меры по обеспечению порядка и безопасности на дорогах. На помощь службам ЖКХ вышли вездеходы и БТР.

Что происходит во дворах белорусской столицы? Там тоже чистят снег, но непосредственно со дворами это сложнее. Всюду добраться техника не может. Кое-где, например, работает небольшой трактор ЖКХ, а так в основном люди справляются своими силами, например, лопатами.

Как уже не раз отмечалось, к уборке подключились буквально все. Например, военные отрапортовали о том, что берут силой снежные сугробы. Курсанты Военной академии, например, помогли очистить территорию детского сада. Пока малыши играли в тепле, будущие офицеры расчищали для них прогулочные площадки и дорожки.

Александр Мосолов, первый замначальника тыла ВС Беларуси: "Мы выделили личный состав по уборке прилегающих территорий детских садов, школ, поликлиник, больниц, других социально значимых объектов. Также ведется работа техники в городах, населенных пунктах по эвакуации машин, по расчистке дорог. У нас создан так называемый ситуационный штаб, оперативная группа, которая занимается координацией действий по оказанию помощи нашему населению. И сегодня, завтра и пока эта стихия будет продолжаться, мы готовы круглосуточно оказывать помощь".

Сегодня в помощь коммунальщикам все правоохранители работают в усиленном режиме. Так, например, сотрудники ГАИ помогают застрявшим водителям. При этом всплеск ДТП из погодных условий не допущен, но в некоторых местах возникают заторы. Все они, правда, разрешаются совместно с коммунальными службами, это сообщают в ГАИ.



Препятствий для движения транспорта также не отмечается. Внутренние войска готовы развернуть сегодня пункты обогрева. Задача от министра внутренних дел - помочь с уборкой снега. Конечно, ко всем этим работам активно подключились представители Министерства по чрезвычайным ситуациям.

Евгений Барановский, помощник министра - пресс-секретарь МЧС Беларуси news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/aff8c778-857a-462f-99a1-62ec09669354/conversions/f7112134-dde7-475f-b5c5-b89c5ff30ac2-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/aff8c778-857a-462f-99a1-62ec09669354/conversions/f7112134-dde7-475f-b5c5-b89c5ff30ac2-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/aff8c778-857a-462f-99a1-62ec09669354/conversions/f7112134-dde7-475f-b5c5-b89c5ff30ac2-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/aff8c778-857a-462f-99a1-62ec09669354/conversions/f7112134-dde7-475f-b5c5-b89c5ff30ac2-xl-___webp_1920.webp 1920w

Евгений Барановский, помощник министра - пресс-секретарь МЧС Беларуси: "Акцент сделан на устойчивой работе объектов жизнеобеспечения через максимально тесное межведомственное взаимодействие с местными органами власти, Госавтоинспекцией, коммунальными и другими аварийными службами. Основные усилия здесь сосредоточены на расчистке подъездных путей к медицинским учреждениям, школам и детским садам, включая освобождение входных групп, дворовых территорий и подъездов для спецтранспорта, а также остановочных пунктов".