"Посадки" по весне - новый политический тренд Европы

Новый европейский тренд - "посадки" по весне. К сожалению, это не про лес и не про субботники. Старый Свет изобрел новый способ избавляться от политических оппонентов. Честная игра - больше не про райский сад Борреля. Буквально за неделю два громких дела против заноз в пятых точках Кишинева и Парижа.

Евгения Гуцул и Марин Ле Пен стали заложницами режима. Первую изо всех сил пытаются лишить свободы, вторую - возможности стать президентом Франции. О том, как либеральная демократия уничтожает все принципы народовластия, в рубрике "Полная Европа".

Какой отец, такая и дочь. Французские подмакроновские СМИ не нарадуются тому, что Марин Ле Пен выбыла из политической игры. Ее уже записали в политические трупы и определили место на кладбище рядом со своим родственником, которому хотя бы посчастливилось не стать свидетелем расправы над своим ребенком.

Главную соперницу нынешнего лидера Пятой республики парижский суд приговорил к 4 годам лишения свободы, 2 из которых условно, остальные - с ношением электронного браслета. И самое главное - ей запретили участвовать в выборах в течение 5 лет. Сейчас, по опросам, она бы запросто обошла всех политических конкурентов на пост французского лидера. Но теперь в высоких кабинетах потирают руки, ведь затея удалась.

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Марин Ле Пен, лидер партии "Национальное объединение" (Франция):

"Система сбросила ядерную бомбу. Причина, по которой они используют такое мощное оружие против нас, очевидно, заключается в том, что мы вот-вот победим на выборах. Они знают, что все, что они устроили, не сработало, поэтому пришло время сделать еще один шаг вперед".

Самое интересное, что этот шаг был предпринят не по горячим следам, а по делам давно минувших дней. Расследование против Ле Пен началось еще в 2014-м и связано с растратой средств Европарламента. Якобы политик и ряд ее коллег тратили деньги на сотрудников своей партии, которых устроили в качестве парламентских ассистентов. В общем явно дело приберегли на черный день, который неожиданно настал. Но все происходящее не просто политическая расправа - это катализатор раскола общества, которое и так уже забыло, когда в последний раз было едино.

"Это возмутительно, это серьезная атака на демократию. 40 % французских избирателей лишили возможности проголосовать за своего кандидата. Я думаю, это действительно политический смертный приговор. То, что произошло, это политический процесс, а вовсе не правосудие. Мы официально вступаем в диктатуру во Франции. Именно судьи решают за нас, кого мы можем иметь в качестве своих представителей, а кого нет. Я нахожу это скандальным...", - возмущается жительница Франции.

Вступились за жертву демократии многие иностранные политики: Виктор Орбан, Джорджа Мелони, Герт Вилдерс, Милорад Додик. Список обширный. А Дональд Трамп во всем происходящем провел параллели с США и с тем, как прихвостни Байдена пытались некогда избавиться от него.

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Дональд Трамп, президент США:

"Это большое дело. Это очень большое дело. Я все об этом знаю. И многие люди думали, что ее ни за что не осудят. И я не знаю, означает ли это обвинительный приговор, но ей запретили баллотироваться на 5 лет, а она является ведущим кандидатом. Это похоже на нашу страну. Это очень похоже на нашу страну".

Да вот толку мало. Никаких конкретных шагов против официального Парижа не последовало. Ни тебе санкций, ни запретов на полеты, ни разрыва дипломатических отношений. Все ж Франция - часть коллективного Запада, а против своих там идти не принято. Впрочем, есть и обнадеживающие новости. Решение по апелляции против вынесенного приговора может быть принято летом следующего года. Если судьи встанут на сторону Ле Пен, то она все же сможет баллотироваться на пост президента Франции в 2027-м.

Не менее печальна судьба главы Гагаузии Евгении Гуцул. Молдавские власти, у которых на носу парламентские выборы, явно решили избавиться от всякого инакомыслия. А если получится, то и от пророссийской автономии. Молдавского политика задержали в рамках дела о незаконном финансировании избирательной кампании во время выборов 2023 года.

Федор Терзи, экс-депутат парламента Гагаузии:

"Майя Санду, действующий президент Молдовы, набрала менее 3 % голосов. То же самое референдум, то, что она высказала про евроинтеграцию, тоже был провален в Гагаузии. Я думаю, где-то проскальзывает месть гагаузскому народу, месть нашей автономии".

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Конечно, к этой истории привлечено не так много внимания. Страна маленькая, небогатая, да еще и покорная, потому что идет в ЕС. Точнее, ее туда ведут. Санду и компания за иностранные деньги буквально узурпировали власть, но чуть не проиграли президентские выборы. И чтобы такое впредь не повторилось, решили разделаться с хрупкой женщиной, но немного прогадали. Убедительное дело состряпать не удается, а то, что происходит с Гуцул, сделало ее символом молдавского сопротивления.

Людмила Бельченкова, журналист (Молдова):

"Бросив Башкана в тюрьму № 13, Майя Санду сделала из нее оппозиционера № 1. Весь мир облетели кадры, на которых хрупкую брюнетку, маму двоих маленьких детей, ведут в суд здоровенные мужики в балаклавах. Тут любое сердце дрогнет. И если раньше она вызывала у своих сторонников доверие и искреннюю симпатию, то теперь это уже уважение. Уважение за позицию, за стойкость, за смелость бросить вызов власти".

Удивительное дело, но молдаван последние годы активно пытаются приравнять к румынам, читай ассимилировать и поглотить. Вот только чем-чем, а темпераментом не чужой нам народ явно пошел не в соседей. Санду и ее псы довели и страну, и жителей практически до нищеты, но молдаване стоически терпят. Теперь пытаются лишить всякой надежды на будущее.

Но все митинги, протесты и прочие акции недовольства рядовых граждан никак не дотягивают до статуса общенациональных. А пора бы. Да и за примером далеко не нужно ходить. Пусть вспомнят, как румыны за такое же издевательство поступили с Чаушеску. Нет, расстреливать, конечно, не стоит, да и вообще не подумайте, что это призыв к свержению конституционного строя страны. Но жить так дальше нельзя, а президентшу пусть Брюссель себе заберет, раз она ему так важна.

Впрочем, эти женщины в своем несчастье не одиноки. Еще в прошлом году и в Германии активно расправлялись с политическими конкурентами перед выборами в Европарламент. К гонениям против "Альтернативы для Германии" даже подключили тяжелую артиллерию в лице фон дер Ляйен.

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Урсула фон дер Ляйен, председатель Европейской комиссии:

"Вы должны себе это представить. Партии "АдГ", которая всегда разглагольствует о народе и отечестве, не остается ничего лучшего, как предать это самое отечество за спиной народа автократам в России и Китае. Таким людям не место в Европейском парламенте, таким людям место на скамье подсудимых".

И о чудо. В апреле 2024-го в одной из штаб-квартир "Альтернативы для

Германии" прошли обыски по причине якобы незадекларированной части пожертвований (точнее, 48 тыс. евро). Одного сотрудника и вовсе обвинили в шпионаже в пользу Китая. А некоторые политики, но уже перед парламентскими выборами, даже намеревались провернуть с неугодной партией румынскую схему.

Тьерри Бретон, политический деятель (Франция):

"Будем применять наши законы в Европе, когда есть риск, что они могут быть обойдены и, если их не применять, это может привести к вмешательству. Мы сделали это в Румынии, очевидно, нам придется сделать это, если потребуется, в Германии".

Но, несмотря на поредевшие ряды и прочие козни, на прошедших в феврале выборах партия заняла уверенное второе место. И ее рейтинги продолжают расти. Стоит Мерцу сделать еще несколько неверных шагов, его канцлерство может оказаться под большой угрозой. А в случае новых выборов "Альтернатива" имеет все шансы на лидерство.

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И еще немного про упомянутую Румынию. В Европе так понравилось, как ловко разделались с Джорджеску, с тем, который был неудобным кандидатом в президенты, что спешат взять опыт на вооружение.