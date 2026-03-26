Фото БЕЛТА

Начала этого агросезона механизатор Иван ждал с большим нетерпением. Наконец-то снова будет работать за рулем своего любимого энергонасыщенного трактора. Прошлый год пришлось провести без него, так как поломался двигатель.

Теперь эмоции Ивана положительные, потому что история уже завершена. Но до этого тянулась она полтора года. Двигатель отдали в райагросервис еще осенью 2024 года, но поскольку в хозяйстве с деньгами сложно, так и не смогли ремонт оплатить. Помогло вмешательство Комитета госконтроля. Средства нашлись в областном бюджете. Но, к сожалению, это не единственный проблемный случай.

"Мирный Агро" - совсем небольшое хозяйство и каждая единица техники на вес золота, особенно учитывая начало посевной. Энергонасыщенные тракторы простаивать точно не будут, работы хватит всем.

"Ульяновское Агро" - одно из самых крупных хозяйств Чаусского района. Огромные площади, а значит и ответственность за продовольственную безопасность региона. Поэтому к подготовке техники очень жесткие требования.

"У нас сегодня 9 энергонасыщенных тракторов. Хотелось бы даже больше для такой пашни, чтобы вовремя проводить агротехнические мероприятия. Но все равно важно, что они у нас есть, незаменимые. В этом году получили новый трактор. Вся техника в работе, нареканий никаких нет", - поделился и. о. директора ОАО "Ульяновское Агро" Иван Самусенко.

Посевная не терпит бесхозяйственность - как в хозяйствах готовят энергонасыщенные трактора к работе

А значит, и местные власти спокойны. Вопрос готовности техники и особенно энергонасыщенных тракторов в начале весны является ключевым и стратегическим. Если нужна помощь, то район наедине не бросит.

Как обстоят дела во всей области мониторит Комитет госконтроля. Сводка обновляется ежедневно. Если где-то назревает проблема, значит, нужно оперативно ее решать. И как показывает практика, порой дело не только в деньгах или наличии кадров, но банально в бережном отношении к технике.

Дорогостоящую технику важно содержать в полном порядке и постоянно обслуживать. А если относишься плохо, будь готов нести ответственность. Об этом постоянно напоминает глава государства. Осенью Президент затронул эту тему во время рабочей поездки в Солигорский район.

"Все кричат: "Дайте, дайте технику!" Ну вот дай плохому хозяйству технику. Трактор, комбайн - энергонасыщенная техника, очень сложная. Через год под забор поставят. Поэтому нам надо очень серьезно думать, кому давать эту технику", - сказал Александр Лукашенко.

А если не дай бог случилась поломка. Не исправил ее вовремя, отложил на потом. О каком хозяйском подходе тогда может идти речь? Казалось бы, это прописные истины. Но, к сожалению, не для всех.

В начале года Комитет госконтроля проверил, как используется эта техника. Было изучено более 400 сельхозорганизаций по всей стране. Большинство агрегатов готовы к работе. Но есть и обратные примеры - затянувшийся ремонт, простои даже отремонтированных энергонасыщенных тракторов. И не только из-за отсутствия механизаторов, но и по причине банальной бесхозяйственности.

Посевная не терпит бесхозяйственность - как в хозяйствах готовят энергонасыщенные трактора к работе

Буда-Кошелевский район уже несколько лет является лидером в области по валовому сбору зерна. Свою лепту вносит экспериментальная база "Пенчин". Здесь тоже привыкли использовать именно энергонасыщенные тракторы.

В хозяйстве сейчас семь таких тракторов, причем последний купили совсем недавно. Правда, сложилась ситуация, когда подготовка к весне затянулась.

"Было установлено, что на одном из ремонтных предприятий очень долго находятся два энергонасыщенных трактора данного хозяйства. После вмешательства Комитета задолженность по ремонту данных тракторов была погашена. Тракторы возвращены в хозяйство и участвуют в весенне-полевых работах", - сказал главный государственный инспектор КГК Гомельской области Юрий Иванчиков.

Если бы вопрос решался долго, это негативно повлияло бы и на посевную. Такого допускать точно нельзя. Стороны понимают, что это общее дело и общая ответственность. Без взаимопомощи не обойтись.

"У нас налажена взаимопомощь между хозяйствами. Если у кого-то выходит из строя техника, то конечно, более слабым помогают более сильные предприятия. Мы своевременно перебрасываем технику, чтобы помочь. Уже утверждены планы по севу, нормы расходы топлива на энергонасыщенную технику, также заработная плата механизаторов. Со стороны района оказана вся необходимая помощь", - отметил первый зампредседателя Буда-Кошелевского райисполкома Александр Ковалев.

Сегодня в хозяйствах страны насчитывается более 7 тыс. энергонасыщенных тракторов. Они мощные и универсальные, значительно сокращают сроки проведения агротехнических работ. Дальше все зависит от хозяйского подхода со стороны аграриев.

Посевная не терпит бесхозяйственность - как в хозяйствах готовят энергонасыщенные трактора к работе

Хозяйство "СтоловичиАгро" Барановичского района - одно из самых крупных и успешных в регионе. В автопарке находятся 9 энергонасыщенных тракторов, правда на несколько дней один из них на вынужденном стопе.

Спустя небольшое количество дней трактор уже был на ходу и успешно принимал участие в весенне-полевых работах. Даже несмотря на такой солидный стаж. Как заявляют в хозяйстве, секрет успеха - кадры. Люди, которые знают, как найти подход в технике и продлить ей жизнь.

"На данный момент вся техника, участвующая в посевной, готова. За каждым трактором закреплен механизатор. В этом году мы планируем получить урожай не ниже прошлогоднего. Посевную проведем в кратчайшие сроки при соблюдении всех норм и требований", - рассказал директор ОАО "СтоловичиАгро" Илья Кухарчик.

Так убеждаешься в том, что там, где есть порядок и дисциплина и посевную начнут вовремя, и технику будут беречь. Ведь это надежный помощник для аграриев всей страны.