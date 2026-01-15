3.71 BYN
2.91 BYN
3.40 BYN
Послание Президента - в массы: министр Масляк встретился с работниками фабрики "Полесье"
Время конкретных дел: министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Сергей Масляк встретился с коллективом кобринской фабрики игрушек "Полесье". В основе диалога - Послание Президента на Всебелорусском собрании.
Важный акцент поставлен и на Программу социально- экономического развития новой пятилетки: от судостроения в Пинске и туристического потенциала до демографической безопасности. На встрече подчеркнули: поддержка материнства в стране в Год белорусской женщины особенно актуальна.
Людмила Назарук, бухгалтер СООО "ПП Полесье":
"В нашем государстве очень хорошо поддерживается социальное благо: только рожай, как говорится, и расти детей. Можно строить и карьеру заодно, примеров очень много, когда много детей в семье у женщины и у нее и карьера хорошо идет. Я думаю, еще поискать такие страны надо с такой социальной поддержкой, как у нас".
Андрей Гольцман, директор СООО "ПП Полесье":
"Разговор четкий с людьми, которые компетентны, он всегда должен быть. Он обязателен. С учетом того, что Кобрин находится на границе и Украины, и ЕС - здесь особенно актуально такие идеологические беседы, потому что масса информации, которая является фейковой. Естественно, это забота о наших людях".
Сергей Масляк, министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси:
"Глобальное и самое основное мероприятие, которое прошло в последнее время, - это как раз таки ВНС. И очень мощное выступление было у нашего лидера. Тот посыл, который был дан, о нем, несомненно, должны знать все граждане нашей страны. Тем более что не у всех была возможность посетить и лично участвовать в этом мероприятии".
Будущее страны активно обсуждают разные коллективы. И что особенно важно, продолжают вносить свой вклад в развитие.