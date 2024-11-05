После избиения белорусского подростка в Белостоке в МИД Беларуси выразили серьезную обеспокоенность

Пресс-секретарь МИД Анатолий Глаз, отвечая на вопрос по поводу избиения белорусского подростка в Белостоке, заявил, что в ведомстве выразили серьезную обеспокоенность участившимися случаями травли белорусских детей в польских школах, избиений и нападений на белорусов по национальному признаку, произвольных задержаний, угроз и запугиваний со стороны специальных служб в отношении граждан Беларуси по надуманным причинам. Об этом сообщает БЕЛТА.

"По состоянию на настоящий момент ни уведомлений от правоохранительных органов, ни обращений родственников в наши загранучреждения в Польше не поступало, - пояснил пресс-секретарь МИД. - В случае обращения пострадавшего и его родителей им, конечно, будет оказано возможное консульское содействие".

Он подчеркнул, что в МИД внимательно следят за развитием этого и всех остальных подобных происшествий. "Ситуация нас серьезно беспокоит. Это далеко не первый инцидент с гражданами Беларуси в соседней стране. В последнее время все большую огласку получают многочисленные случаи травли белорусских детей в польских школах, избиений и нападений на белорусов по национальному признаку, произвольных задержаний, угроз и запугиваний со стороны специальных служб в отношении граждан Беларуси по надуманным причинам", - сказал Анатолий Глаз. Он напомнил и про резонансное убийство 25-летней гражданки Беларуси в Варшаве весной этого года, и о ряде других происшествий, которые не попали в СМИ.

"Поэтому мы совершенно мотивированно недавно заявили о наблюдаемом усилении ксенофобии, расового превосходства и дискриминации по языковым, религиозным, национальным признакам в отдельных странах ЕС в отношении легально проживающих там граждан Беларуси, а также России и Украины", - обратил внимание пресс-секретарь МИД.

По его словам, белорусская сторона призывает польские власти принять исчерпывающие меры для обеспечения основополагающих прав и свобод граждан, находящихся на территории Польши, в соответствии с международными обязательствами и национальным законодательством.

"МИД и загранучреждения Беларуси продолжат внимательно отслеживать ситуацию и вести комплексную работу по защите прав и интересов белорусских граждан за рубежом", - заверил Анатолий Глаз.

Как сообщалось, в центре Белостока днем 25 ноября "вызвали на поединок" и до потери сознания избили 16-летнего подростка из Беларуси. Отмечается, что нападавших было трое, двое из них - тоже несовершеннолетние.

Пострадавшего доставили в больницу. В эпикризе зафиксирована кратковременная потеря сознания.