3.33 RUB
3.47 USD
3.65 EUR
ЭкономикаПолитикаПрезидентОбществоРегионыЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
После избиения белорусского подростка в Белостоке в МИД Беларуси выразили серьезную обеспокоенность
Пресс-секретарь МИД Анатолий Глаз, отвечая на вопрос по поводу избиения белорусского подростка в Белостоке, заявил, что в ведомстве выразили серьезную обеспокоенность участившимися случаями травли белорусских детей в польских школах, избиений и нападений на белорусов по национальному признаку, произвольных задержаний, угроз и запугиваний со стороны специальных служб в отношении граждан Беларуси по надуманным причинам. Об этом сообщает БЕЛТА.
"По состоянию на настоящий момент ни уведомлений от правоохранительных органов, ни обращений родственников в наши загранучреждения в Польше не поступало, - пояснил пресс-секретарь МИД. - В случае обращения пострадавшего и его родителей им, конечно, будет оказано возможное консульское содействие".
Он подчеркнул, что в МИД внимательно следят за развитием этого и всех остальных подобных происшествий. "Ситуация нас серьезно беспокоит. Это далеко не первый инцидент с гражданами Беларуси в соседней стране. В последнее время все большую огласку получают многочисленные случаи травли белорусских детей в польских школах, избиений и нападений на белорусов по национальному признаку, произвольных задержаний, угроз и запугиваний со стороны специальных служб в отношении граждан Беларуси по надуманным причинам", - сказал Анатолий Глаз. Он напомнил и про резонансное убийство 25-летней гражданки Беларуси в Варшаве весной этого года, и о ряде других происшествий, которые не попали в СМИ.
"Поэтому мы совершенно мотивированно недавно заявили о наблюдаемом усилении ксенофобии, расового превосходства и дискриминации по языковым, религиозным, национальным признакам в отдельных странах ЕС в отношении легально проживающих там граждан Беларуси, а также России и Украины", - обратил внимание пресс-секретарь МИД.
По его словам, белорусская сторона призывает польские власти принять исчерпывающие меры для обеспечения основополагающих прав и свобод граждан, находящихся на территории Польши, в соответствии с международными обязательствами и национальным законодательством.
"МИД и загранучреждения Беларуси продолжат внимательно отслеживать ситуацию и вести комплексную работу по защите прав и интересов белорусских граждан за рубежом", - заверил Анатолий Глаз.
Как сообщалось, в центре Белостока днем 25 ноября "вызвали на поединок" и до потери сознания избили 16-летнего подростка из Беларуси. Отмечается, что нападавших было трое, двое из них - тоже несовершеннолетние.
Пострадавшего доставили в больницу. В эпикризе зафиксирована кратковременная потеря сознания.
Отец мальчика подал заявление в полицию.
Президент
Все
Коллективная и мировая безопасность - Астана принимает саммит лидеров ОДКБ
Лукашенко: Беларуси и Пакистану необходимо монетизировать высокий уровень политических отношений
Главный посыл переговоров Лукашенко с высшим руководством Пакистана - закрытых тем нет
Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Казахстан на саммит ОДКБ
Политика
Все
Общество
Все
Угрозы? - зачем собственник медицинского центра "Новое зрение" названивает бывшим подчиненным
Петкевич: Работа с людьми - сильная сторона нашего государства
Евросоюз из места силы станет опять лоскутным одеялом - Песке
"А давайте мы ему нагадим" - Кедми пояснил логику действий уходящей администрации Байдена
В мире
Все
"Орешник" резко изменил соотношение сил с США в военном отношении - Кедми
Испытание "Орешника" понижает мотивацию США перейти к глобальной третьей мировой войне - Кедми
В Польше множатся случаи нападений на белорусов
Нашествия крыс и ядовитые пауки: заключенные в Британии пытаются выжить в нечеловеческих условиях
Регионы
Все
Происшествия
Все
Мать и сын погибли в огне, загорелись два грузовика - обзор ЧП
Мужчина увидел работающий автомобиль и решил прокатиться, пьяный водитель сбил пешехода - обзор ДТП
Башкирский Хатико уже несколько дней ждет своего хозяина, который утонул прямо на глазах собаки
Житель Челябинска похитил двух девушек и держал одну из них в плену почти 14 лет