Последние события, связанные с переговорами по Украине, повод задуматься над укреплением обороны

Последние события, связанные с переговорами по Украине, серьезный повод задуматься над укреплением обороны. Ситуация может стремительно развернуться в любую сторону. Что, безусловно, окажет влияние на безопасность в регионе. Какие защитные модели сейчас в фокусе внимания белорусских военных?

Европа уже столько раз стояла в последние годы на краю пропасти, что глаз, похоже, замылился. Да и переговоры по перемирию в Украине перестали быть новостью со звездочкой. И все бы ничего, привыкли, если бы не одно но. Прямо сейчас наступает период, когда даже у Трампа заканчивается набор аргументов, ужимок и маневров для выстраивания диалога. А Трамп - человек, который может в итоге махнуть рукой на ситуацию с "незалежной" и переключить внимание на что-то другое, где проще выйти победителем. Подобный вариант уже открыто обсуждается. Не обсуждается, правда, что в данном случае будет пройдена крайняя точка возврата к переговорной модели прекращения огня. Дальше - только ожесточение сражений, падение в бездну крови и мир разве что в результате полного военного поражения одной из сторон. То есть Украины. Не потому, что мы за Россию и в нее верим, а потому что у Москвы есть ядерное оружие. Проиграть она сама себе не позволит. Что уже неоднократно подчеркивалось на самом высоком уровне. При этом европейские лидеры продолжают самоубийственную поддержку Киева финансами, оружием и боеприпасами. Обеспечивая себе авторитет непримиримых борцов за все хорошее, элитам - возможность наживаться на поставках оружия, простым людям - путь в никуда, цугцванг.

"Нет ресурса для этой войны, люди устали. Мы видим, что на фронте делается. Устали с одной и с другой стороны", - сказал он.

По его мнению, на настроение людей оказывает влияние и информационный фон, мнения, звучащие из разных стран: "Тут бурлим мы, ты одно говоришь, я другое, американцы третье и прочее, - образно пояснил Президент. - Они там (на фронте. - Прим. ред.) это все слышат. Они же начинают думать, это на психологию давит: "Вот, там чего-то договариваются, а мы тут гибнем..."

Александр Лукашенко не исключает, что в этой ситуации на линии фронта могут начаться братания.

Некоторые эксперты утверждают, что Банковой сейчас для придания бодрости нужен некий укол в сердце - реванш после неудач в Курской и Белгородской областях. Да и высвобождающиеся там российские войска неплохо бы оттянуть, не допустив отправку на Донбасс. Взор в Киеве с помощью евросоветников могут обратить на Беларусь. Наша армия все же не столь опытная, как российская. Мы это знаем и компенсируем интенсивнейшей подготовкой с учетом опыта соседей. А опыт этот подсказывает, сколь значимы для организации обороны узлы сопротивления. В той же "незалежной" некоторые укрепрайоны - кость в горле на долгие месяцы для каждой из сторон. Важно разумно построить сеть защиты. Этим сейчас в Беларуси и занимаются. Тренировки в траншеях и блиндажах идут днем и ночью. Подразумевается, что если поблизости не окажется регулярных войск, то укрепрайоны займут территориалы. То есть вся страна может превратиться в укрепрайон.

Мы в рамках создания таких укрепрайонов отрабатываем на них современные действия. Причем в этих районах работают как военнослужащие, проходящие службу в Вооруженных Силах, так и подразделения территориальных войск, народное ополчение. Это комплексные вещи, которые должны научить наших граждан защищать свою землю. Такие укрепрайоны у нас созданы фактически во всех областях, и к их обороне, к их задействованию будут привлекаться все подразделения территориальных войск, которые будут развертываться по нашему плану. Павел Муравейко, начальник Генерального штаба Вооруженных Сил - первый заместитель министра обороны Республики Беларусь:

Акцент при оснащении узлов обороны - на повышение живучести личного состава. Выдерживать конструкции способны попадания крупнокалиберных снарядов и бомб. Опорники призваны нивелировать преимущество противника в численности, тяжелой технике и даже дронах.

Этот укрепрайон уникальный, потому что здесь много новшеств, касающихся антидроновой борьбы. Оборудованы блиндажи для размещения личного состава. Все находится внутри, под землей. Оборудованы места для хранения боеприпасов. При этом бойцы сразу могут, не выходя на землю, занимать свои огневые позиции и вести хорошую, крепкую и уверенную оборону. Александр Марченко, посредник при командире мотострелкового подразделения территориальных войск района: