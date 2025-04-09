Последние тенденции разных видов туризма. Беларусь и Россия обсуждают, как будет развиваться отрасль

Туризм в Беларуси - одно из приоритетных направлений для инвестирования. Сегодня на сопровождении национальных ведомств находятся 74 инвестора из 21 страны с потенциалом инвестирования в полмиллиарда долларов и созданием 2 тыс. рабочих мест в области туриндустрии. Актуальные вопросы этой сферы в Союзном государстве обсуждают на отраслевом форуме.

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Те, кто сегодня посетит Белорусско-российский туристический конгресс, однозначно найдет для себя новые направления для весенне-летнего отдыха.



Программа довольно насыщенная и разносторонняя, в ней мероприятия как узкопрофильные, так и интересные большой аудитории. Точка притяжения представителей туррегуляторов, экономических ведомств, депутатов, крупных игроков туристического бизнеса Беларуси и России.



Сразу сделаем ремарку, что Форум изначально не ставил себе цели охватить большое количество стран, поскольку союзный туризм во всех хит-парах турстатистики Беларуси и России. Большинство туристов, посещающих нашу синеокую Беларусь, - граждане Российской Федерации.

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Филипп Гулый, председатель правления Республиканского союза туристической индустрии: "Взаимные потоки достигают пределов возможности инфраструктуры и логистики. Соответственно, это называется кризис роста. Рост – это хорошо, кризис – это не очень. Нужно развитие, в первую очередь, инфраструктурное, технологии, инвестирование в дополнительные инструменты, сервисы и площади, чтобы удовлетворить растущий спрос".

Максим Ермолович, министр по конкуренции и антимонопольному регулированию ЕЭК: "Проводим анализы самых разных рынков, в том числе и рынка туристических услуг, с тем, чтобы обеспечить равные условия конкуренции на общем пространстве ЕАЭС. Что касается туристического бизнеса, у нас много товарных рынков в поле зрения. Сейчас мы занимаемся анализом рынка онлайн-платформ, предоставляющих услуги по бронированию объектов размещения, краткосрочного бронирования. И это достаточно широко представленный на нашем рынке перечень онлайн-платформ. Всего в поле нашего зрения попало 46 подобных операторов, агрегаторов электронных услуг".

Сегодня делают акцент на широком спектре тем - медицинского, промышленного, сельского, автомобильного туризма, внедрении IT- технологий в эффективное администрирование нашей индустрии гостеприимства.