"Последний мирный день" - Брест живет атмосферой 1941-го

21 июня, спустя 84 года, у Северных ворот легендарной цитадели открыт памятник брестским бойцам, первыми принявшим удар врага, советским пограничникам. Вообще весь Брест сейчас буквально живет атмосферой 1941 года. Соответствующие наряды, техника, песни, танцы: в городе воссоздали последний мирный день. А еще город стал первым в белорусском маршруте передвижного музея "Поезд Победы".

"Поезд Победы" в Бресте

В Брест "Поезд Победы" прибыл 21 июня утром и разместился в музее железнодорожной техники. Символично, что совсем рядом легендарная цитадель. Кстати, один из вагонов полностью посвящен подвигу защитников Брестской крепости -

участникам героической обороны, солдатам и командирам Красной Армии, женщинам и детям.

Поезд Победы news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/493ac333-de83-43c8-8b83-bfbf9fd90c07/conversions/2a327601-b788-448e-bab4-903f487b74d7-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/493ac333-de83-43c8-8b83-bfbf9fd90c07/conversions/2a327601-b788-448e-bab4-903f487b74d7-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/493ac333-de83-43c8-8b83-bfbf9fd90c07/conversions/2a327601-b788-448e-bab4-903f487b74d7-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/493ac333-de83-43c8-8b83-bfbf9fd90c07/conversions/2a327601-b788-448e-bab4-903f487b74d7-xl-___webp_1920.webp 1920w

10 тематических вагонов

Реалистичные декорации, точные звуковые эффекты, специальное освещение: здесь оживают воздушные бои и танковые атаки. А еще солдатский быт, довоенная мирная жизнь и радость Великой Победы. В составе поезда 10 тематических вагонов. Каждый посвящен определенному периоду первой половины 40-х.

6 городов в маршруте. Следующий пункт остановки - Гродно

Проводит экскурсию аудиогид, длится она 45 минут. Есть и возрастное ограничение 12+. В Бресте "Поезд Победы" задержится на 2 дня. В 15-дневном маршруте уникальной экспозиции - все областные центры и город-герой Минск. И следующим пунктом остановки станет Гродно.

У Северных ворот Брестской крепости открыли мемориал

У Северных ворот Брестской крепости открыли мемориал news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d7a4b46e-bbd6-4860-9a9b-90024d2c2bb3/conversions/a5408382-8c72-474c-b31a-5bcadc03e8c9-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d7a4b46e-bbd6-4860-9a9b-90024d2c2bb3/conversions/a5408382-8c72-474c-b31a-5bcadc03e8c9-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d7a4b46e-bbd6-4860-9a9b-90024d2c2bb3/conversions/a5408382-8c72-474c-b31a-5bcadc03e8c9-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d7a4b46e-bbd6-4860-9a9b-90024d2c2bb3/conversions/a5408382-8c72-474c-b31a-5bcadc03e8c9-xl-___webp_1920.webp 1920w

Стояли насмерть. Первыми удар врага приняли пограничники. Памятник, посвященный им, открыли сегодня у Северных ворот Брестской крепости. В основе - 4 воина, которые устанавливают пограничный столб. Это символ победоносного окончания операции "Багратион" и восстановления государственной границы Советского Союза. Проект реализован благодаря тесному взаимодействию оборонных ведомст Беларуси и России. Изготовили памятник в студии военных художников имени Грекова Минобороны России.

Патриотическая акция "Боевой расчет" в Брестской крепости

У Тереспольских ворот легендарной крепости поименно вспомнили тех, кто в первые дни войны пал здесь смертью храбрых за свободу и независимость Родины. Десятки курсантов Института пограничной службы выстроились на боевой расчет с портретами героев-пограничников. Это уже 10 по счету акция.

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Наряды, песни, танцы, техника. Брестская Советская сегодня буквально живет 1941-м. По традиции вечером накануне Дня всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны здесь воссоздают атмосферу последнего мирного дня. Наследники помнят, насколько хрупким может оказаться мир, какая цена у нашей Великой Победы.

Торжественное шествие - около 300 человек из разных стран

А еще около 300 реконструкторов из Беларуси, России, Литвы, Латвии и Эстонии объединил торжественный марш по улицам Бреста.