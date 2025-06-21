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"Последний мирный день" - Брест живет атмосферой 1941-го
21 июня, спустя 84 года, у Северных ворот легендарной цитадели открыт памятник брестским бойцам, первыми принявшим удар врага, советским пограничникам. Вообще весь Брест сейчас буквально живет атмосферой 1941 года. Соответствующие наряды, техника, песни, танцы: в городе воссоздали последний мирный день. А еще город стал первым в белорусском маршруте передвижного музея "Поезд Победы".
"Поезд Победы" в Бресте
В Брест "Поезд Победы" прибыл 21 июня утром и разместился в музее железнодорожной техники. Символично, что совсем рядом легендарная цитадель. Кстати, один из вагонов полностью посвящен подвигу защитников Брестской крепости -
участникам героической обороны, солдатам и командирам Красной Армии, женщинам и детям.
10 тематических вагонов
Реалистичные декорации, точные звуковые эффекты, специальное освещение: здесь оживают воздушные бои и танковые атаки. А еще солдатский быт, довоенная мирная жизнь и радость Великой Победы. В составе поезда 10 тематических вагонов. Каждый посвящен определенному периоду первой половины 40-х.
6 городов в маршруте. Следующий пункт остановки - Гродно
Проводит экскурсию аудиогид, длится она 45 минут. Есть и возрастное ограничение 12+. В Бресте "Поезд Победы" задержится на 2 дня. В 15-дневном маршруте уникальной экспозиции - все областные центры и город-герой Минск. И следующим пунктом остановки станет Гродно.
У Северных ворот Брестской крепости открыли мемориал
Стояли насмерть. Первыми удар врага приняли пограничники. Памятник, посвященный им, открыли сегодня у Северных ворот Брестской крепости. В основе - 4 воина, которые устанавливают пограничный столб. Это символ победоносного окончания операции "Багратион" и восстановления государственной границы Советского Союза. Проект реализован благодаря тесному взаимодействию оборонных ведомст Беларуси и России. Изготовили памятник в студии военных художников имени Грекова Минобороны России.
Патриотическая акция "Боевой расчет" в Брестской крепости
У Тереспольских ворот легендарной крепости поименно вспомнили тех, кто в первые дни войны пал здесь смертью храбрых за свободу и независимость Родины. Десятки курсантов Института пограничной службы выстроились на боевой расчет с портретами героев-пограничников. Это уже 10 по счету акция.
Наряды, песни, танцы, техника. Брестская Советская сегодня буквально живет 1941-м. По традиции вечером накануне Дня всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны здесь воссоздают атмосферу последнего мирного дня. Наследники помнят, насколько хрупким может оказаться мир, какая цена у нашей Великой Победы.
Торжественное шествие - около 300 человек из разных стран
А еще около 300 реконструкторов из Беларуси, России, Литвы, Латвии и Эстонии объединил торжественный марш по улицам Бреста.
На рассвете события 22 июня 1941-го повторят на территории Кобринского укрепления. Там состоится ежегодная военно-историческая реконструкция.