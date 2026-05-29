3.87 BYN
2.76 BYN
3.20 BYN
Последний ЦЭ для школьников: как в БГУИР проходит ЦЭ и ЦТ по русскому и белорусскому языкам
ЦЭ и ЦТ по государственным языкам проходят 29 мая в Беларуси. Экзамен по белорусскому языку напишут более 12 тыс. человек, по русскому - свыше 62 тыс. абитуриентов. Старт экзаменов был в 11:00.
В БГУИР централизованный экзамен сдают школьники, выпускники, 11-классники со всего Первомайского района. В 2026 году в этом университете задействовали три корпуса, 25 аудиторий более 100 человек в организационной комиссии. Централизованный экзамен и тестирование сдают 1877 человек.
"Если честно, готовился не так долго, потому что узнал обо всем недавно, примерно месяц назад. Но готовиться начал только полмесяца назад. Наверное, не особо получится, но я попробую. Что будет, то будет. Попробую поступить на режиссуру: так как я работаю в ТЮЗе, хочу попробовать стать актером", - рассказал абитуриент.
"Сегодня пришла сдавать тестирование по русскому языку. Собираюсь поступать на преподавателя физкультуры. Я работаю в детском саду и решила все-таки получить образование, чтобы трудиться по профессии", - поделилась абитуриентка.
"Я сдаю белорусский язык, потому что очень люблю нашу культуру. Готовилась на протяжении года с репетитором и также в школе, так как у нас очень хорошие преподаватели. В будущем вижу себя маркетологом, буду поступать в Институт бизнеса", - отметила школьница.
"Сдаю русский язык. Готовился 2 года, заранее, еще с 10-го класса. В принципе, ко всем предметам относился серьезно, потому что ответственно подхожу к учебе. На сегодняшний момент баллы очень высокие, хочется поступить в престижный вуз. Подаю документы в БГУ на экономическую специальность, так как вижу себя именно в этой сфере", - рассказал школьник.
На этом централизованный экзамен для белорусских школьников будет завершен, далее вступительная кампания 2026 года продлится уже централизованным тестированием, которое пройдет 2 и 5 июня.