Последствия аварии на теплотрассе Минска планируют устранить в течение дня

"На данный момент обстановка в районе стабильная. Все учреждения работают в штатном режиме. Специалисты аварийной службы и все необходимые службы находятся на месте, ликвидируют прорыв. Пострадали три частных дома - там подтоплены подвалы, МЧС проводит откачку воды. Мы находимся в постоянном контакте с жителями: людям даны все разъяснения, необходимая помощь оказывается в полном объеме. Все возникшие вопросы будут решены оперативно. Сейчас основные усилия сосредоточены на том, чтобы обеспечить жилой фонд теплом и восстановить нормативное давление в системе теплоснабжения".