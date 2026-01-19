3.72 BYN
Последствия аварии на теплотрассе Минска планируют устранить в течение дня
Прорыв теплотрассы, произошедший утром 19 января в Минске, затронул жителей 5 районов столицы.
На улице Школьной, где произошла авария, работает техника и более 20 специалистов.
Артем Шегидевич, глава администрации Фрунзенского района Минска:
"На данный момент обстановка в районе стабильная. Все учреждения работают в штатном режиме. Специалисты аварийной службы и все необходимые службы находятся на месте, ликвидируют прорыв. Пострадали три частных дома - там подтоплены подвалы, МЧС проводит откачку воды. Мы находимся в постоянном контакте с жителями: людям даны все разъяснения, необходимая помощь оказывается в полном объеме. Все возникшие вопросы будут решены оперативно. Сейчас основные усилия сосредоточены на том, чтобы обеспечить жилой фонд теплом и восстановить нормативное давление в системе теплоснабжения".
Как говорят специалисты, последствия прорыва теплотрассы в Минске планируют устранить в течение дня.