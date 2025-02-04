Пособия, льготы, семейный капитал - с 1 февраля рост доходов ощутили пенсионеры и мамы малышей

С заботой о каждом. С 1 февраля в нашей стране увеличились выплаты в социальной сфере. Связано это с увеличением бюджета прожиточного минимума. Теперь он составляет почти 448 рублей, а это значит, рост доходов ощутили как пенсионеры, так и мамы, которые находятся в отпуске по уходу за детьми. Ведь их поддержка, как и всех тех, кто нуждается, - своеобразный бренд Беларуси.

"Мы можем позволить себе фруктик, конфетку дополнительно, когда детей много, они все это хотят", - строит планы на дополнительные деньги многодетная мама Надежда Шавель.

Шестилетнему Николаю есть чем гордиться: дома любящие родители, сестры, тут как тут и четвероногий друг. Многодетная мама Надежда Шавель уверена, что такого потока положительных эмоций как в семье человек не получает ни на работе, ни в общении с друзьями. От государства в свою очередь - весомая поддержка.

Надежда Шавель, многодетная мама:

"Учебники в школе - 50 % оплаты. И питание в школе совершенно бесплатное. Семейный капитал нам дали при рождении третьего ребенка Николая. Конечно, мы им воспользовались, и тоже для нас это было хорошим подспорьем, когда мы строили квартиру".

Беларусь задает тренд на многодетность

Отпуск по уходу за ребенком в Беларуси доступен каждой семье и хорошо оплачивается. Но есть страны, где декрет несправедливо короткий, и иметь его могут далеко не все. 16 недель - во Франции, 6 - в Германии. А вот в США такого понятия и вовсе не существует. Штаты дают молодым мамам от 6 до 12 недель на восстановление, причем за свой счет.

Беларусь со времени становления своего государства непрерывно инвестировала в семью.

Надежда Шавель, многодетная мама:

"Для меня очень важно детское пособие и нахождение в декретном отпуске. Три года, я считаю, что это прекрасное время, когда я могу посвятить себя детям, уделить им больше внимания. И, конечно, финансовая поддержка немаловажна. Когда пособие есть, и когда оно в плюсе, а не в минусе, мы можем себе позволить что-то дополнительное, какое-то развлечение".

С 1 февраля увеличились детские пособия

С февраля весомее стали пособия для семей, воспитывающих детей. Так, при рождении первого ребенка выплатят почти 4,5 тыс. рублей. На второго и последующих теперь положено 6 300 рублей. Перерасчету подлежат и другие детские выплаты, которые исчисляются уже не от БПМ, а от средней зарплаты по стране.

Светлана Коваль, замначальника управления Министерства труда и социальной защиты Беларуси:

"Пособия по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет увеличиваются почти на 11 %. Если это на первого ребенка, размер составит 861 рубль в месяц. На второго и последующего - 984 рубля. И на ребенка с инвалидностью в возрасте до 3 лет - 1107 рублей".

В Беларуси трудовые пенсии выросли на 10 %

Уже в феврале по подсчетам специалистов люди серебряного возраста в среднем получат 930 рублей. Указом Президента увеличены все виды трудовых пенсий.

Ольга Штин, пресс-секретарь Министерства труда и социальной защиты Беларуси:

"В среднем они повышаются на 10 %. Повышение, которое производится в связи с увеличением бюджета прожиточного минимума, касаются надбавок, предусмотренных для отдельных категорий граждан к их пенсиям. То есть при увеличении бюджета прожиточного минимума либо при его изменении, увеличиваются только надбавки к пенсии".