Посол Туркменистана в Беларуси принял участие в велопробеге в Минске

Масштабный велопробег прошел по проспекту Победителей в Минске - так студенты и преподаватели БГУФК встретили Всемирный день велосипеда. Он отмечается ежегодно с 2018 года, когда по предложению представителей Туркменистана Генеральная Ассамблея ООН объявила 3 июня Всемирным днем двухколесного транспорта.

К слову, участие в велопробеге вместе со студентами также принял Чрезвычайный и Полномочный Посол Туркменистана в Республике Беларусь Назаркулы Шакулыев.

"Мы гордимся, что этот праздник инициирован нашей страной. Сегодня мы вместе с представителями посольства и БГУФК отмечаем праздник, как и во всем мире", - сказал Назаркулы Шакулыев.

Сергей Репкин, ректор Белорусского государственного университета физической культуры:

"Мы уже традиционно празднуем Всемирный день велосипеда. Мы как университет, который ратует за здоровый образ жизни, говорим, что нужно переходить с машин на велосипед, ведь это поможет сберечь здоровье и приобщить детей к правильному образу жизни".