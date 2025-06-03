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Посол Туркменистана в Беларуси принял участие в велопробеге в Минске
Масштабный велопробег прошел по проспекту Победителей в Минске - так студенты и преподаватели БГУФК встретили Всемирный день велосипеда. Он отмечается ежегодно с 2018 года, когда по предложению представителей Туркменистана Генеральная Ассамблея ООН объявила 3 июня Всемирным днем двухколесного транспорта.
К слову, участие в велопробеге вместе со студентами также принял Чрезвычайный и Полномочный Посол Туркменистана в Республике Беларусь Назаркулы Шакулыев.
"Мы гордимся, что этот праздник инициирован нашей страной. Сегодня мы вместе с представителями посольства и БГУФК отмечаем праздник, как и во всем мире", - сказал Назаркулы Шакулыев.
Сергей Репкин, ректор Белорусского государственного университета физической культуры:
"Мы уже традиционно празднуем Всемирный день велосипеда. Мы как университет, который ратует за здоровый образ жизни, говорим, что нужно переходить с машин на велосипед, ведь это поможет сберечь здоровье и приобщить детей к правильному образу жизни".
Велосипед - самый распространенный вид транспорта, а самой велосипедной страной считается Китай, где на один автомобиль приходится около 300 велобайков. Интересный факт: подавляющее большинство людей садятся на велосипед с левой стороны.