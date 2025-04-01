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Посольство Беларуси дало рекомендации в связи с развитием внутренней ситуации в Республике Корея

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Фото: pixabay

Посольство Беларуси дало рекомендации в связи с развитием внутренней обстановки в Республике Корея, сообщает БЕЛТА со ссылкой на белорусское загранучреждение в Сеуле.

"Уважаемые граждане Республики Беларусь. В связи с развитием внутренней социально-политической обстановки в Республике Корея посольство обращается с просьбой соблюдать меры предосторожности и законодательство Республики Корея", - говорится в сообщении посольства.

"Рекомендуем воздержаться от участия в каких-либо массовых мероприятиях, особенно политической направленности", - призвали белорусские дипломаты.

В случае попадания в экстремальную ситуацию необходимо обращаться по телефону посольства (+82-10-9912-1796).

посольство БеларусиРеспублика Корея