Посольство Беларуси в Израиле поделилось подробностями работы консулов в условиях конфликта

Посольство Беларуси в Израиле рассказало об изменении работы консульского отдела. Об этом пишет БЕЛТА со ссылкой на белорусское загранучреждение в Израиле.

"С 17 июня консульский отдел посольства Республики Беларусь в Израиле осуществляет прием только по экстренным консульским вопросам, включая выдачу свидетельства на возвращение в Республику Беларусь", - отметили в посольстве.

Там также обратили внимание: "Прием документов по другим обращениям приостановлен".

Дни и время приема посетителей в консульском отделе посольства: понедельник, вторник, четверг, пятница с 9:00 до 12:00 в порядке живой очереди.

Функционируют телефоны экстренной связи, предназначенные для оперативного взаимодействия с гражданами: +972 3 522 20 43, +972 54 982 05 37.

"На данный момент вопрос эвакуации в практической плоскости не рассматривается", - подчеркнули в посольстве.