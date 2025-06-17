3.78 BYN
2.98 BYN
3.45 BYN
Посольство Беларуси в Израиле поделилось подробностями работы консулов в условиях конфликта
Посольство Беларуси в Израиле рассказало об изменении работы консульского отдела. Об этом пишет БЕЛТА со ссылкой на белорусское загранучреждение в Израиле.
"С 17 июня консульский отдел посольства Республики Беларусь в Израиле осуществляет прием только по экстренным консульским вопросам, включая выдачу свидетельства на возвращение в Республику Беларусь", - отметили в посольстве.
Там также обратили внимание: "Прием документов по другим обращениям приостановлен".
Дни и время приема посетителей в консульском отделе посольства: понедельник, вторник, четверг, пятница с 9:00 до 12:00 в порядке живой очереди.
Функционируют телефоны экстренной связи, предназначенные для оперативного взаимодействия с гражданами: +972 3 522 20 43, +972 54 982 05 37.
"На данный момент вопрос эвакуации в практической плоскости не рассматривается", - подчеркнули в посольстве.
Вместе с тем посольство крайне внимательно отслеживает ситуацию и при возникновении необходимости разместит соответствующую информацию в новостных разделах официального сайта и на странице посольства в Фейсбуке.