Пост номер один, школьные музеи, воспоминания ветеранов - как память о ВОВ живет сегодня в Беларуси

История этого места пропитана памятью. Трудно представить, что когда-то современный район Площади Победы был тихим городским предместьем. Но все изменилось летом 1941 года. А в 1944 году в ходе легендарной операции "Багратион" Минск навсегда сбросил оковы оккупации. И это место стало священным. Подробности смотрите в "Специальном репортаже".

Пост номер один продолжает свою работу. Пока у Вечного огня стоят правнуки победителей, память о цене свободы остается живой. Традиция, которая неразрывно связана с историей центрального монумента столицы, посвященного подвигу героев. С 3 июля 1984 года школьники Минска несут Почетную Вахту памяти на Посту номер один во время самых знаковых дат в стране - День Независимости, День народного единства и, конечно, День Победы.

42 года назад первым почетный караул выставило профтехучилище №8. И с тех пор эстафета памяти не прерывалась. Сегодня право нести вахту получают только лучшие ученики 8-11 классов за отличную учебу и образцовую дисциплину. Для многих молодых людей это личный долг семейной памяти.

Патриотизм не рождается по учебнику. Это глубокое чувство, которое растет вместе с ребенком. В белорусских детских садах сегодня не просто дают знания, создают эмоциональную связь с родной землей. Что такое подвиг, почему так важен мир и как память о героях помогает нам строить будущее?

Юные минчане, еще совсем малыши, начинают историю своей жизни со знания истории города-героя и с благодарности победителям за подвиг. В минской школе № 29 имени знаменитых и отважных подпольщиков братьев Сенько знают немного больше о страницах военной истории своего района через монохром старых фотографий из семейных архивов, медали и трофеи, добытые в тяжелых боях, собранные юными патриотами в школьном музее.

"В музее есть оригинальные письма с фронта. Дети читают, знакомятся, познают, в себя впитывают. Историю города-героя Минска дети изучают, начиная со своего района, со своей малой родины", - отметила замдиректора начальной школы № 29 имени братьев Сенько г. Минска Наталья Юркевич.

Они выбирали мир и учат детей главному - строить, а не разрушать, думать и трудиться на пользу своего города и страны. Самые опытные, заслуженные, а теперь и народный учитель Минска, свидетели Победы дают бесценное знание нашим детям и сегодня.

"Были налеты авиации, мы выбегали на улицу. А в мае месяце 1945 года где-то часов в 6 утра шум поднялся в коридорах, мы выбежали, и здесь крики со всех сторон: "Победа, Победа". Вот так мы встретили 9 мая. Война никому не нужна, никому абсолютно. Я надеюсь, что мудрость нашего Президента огородит Беларусь от этих потрясений", - сказал учитель СШ № 19 г. Минска, народный учитель Беларуси Александр Фельдман.

В Минске действуют 53 военно-патриотических клуба. Школьники примеряют формы боевых подразделений, знакомятся с армейской жизнью, изучают историю своей страны и готовятся к поступлению в Военную академию.

Героическое прошлое глазами очевидцев. Для юных минчан именно ветераны - живая связь с историей. Храбрые защитники Отечества, они открывают детям важные страницы летописей родного города, оставаясь для каждого из нас неизменным эталоном достоинства и чести.

Легендарный профессор Белорусского государственного университета, герой, подаривший нам мир, ветеран Великой Отечественной, участник боевых действий Федор Фещенко живет в одном из минских дворов уже более полувека. В 17 лет он добровольцем ушел на фронт, участвовал в освобождении Беларуси в операции "Багратион". Сейчас наш герой все так же в строю.

Он знает истинную цену этой тихой красоты. Даже в свои 100 лет Федор Фещенко замечает эти простые моменты. Каждая посаженная им яблоня, каждая встреча с учениками и каждый мирный закат - это и есть его вековая мудрость.

"Я родоначальник спортивного ориентирования в Республике Беларусь. В 1962 году я прошел специальные сборы всесоюзные в городе Звенигород", - рассказал ветеран Великой Отечественной войны Федор Фещенко.

Ветераны Великой Отечественной не говорят о своем героизме. Своим долгом считали освобождать Родину. Теперь долг - передавать подрастающему поколению правду о цене Победы.

Сильнее любых испытаний женский подвиг. В отваге связных, в умении пронести веру в будущее сквозь самые непростые времена.

Твердость и храбрость, природная мудрость и неприметное мужество приближали Победу. Для Татьяны Калабан Минск - город, в который она и тысячи таких же женщин вложили свою душу. Сначала защищая его в подполье, а затем буквально собрав по кирпичику. В 11 лет Татьяна Андреевна стала связной партизанской бригады "Штурмовая". Маленькая, незаметная, она пробиралась там, где не прошел бы взрослый. А еще юная Таня помогала медсестрам выхаживать раненых бойцов в лесных землянках. Спустя годы эта миссия отозвалась в судьбе ее дочери. Она не просто пошла по стопам матери, а превратила мамину детскую отвагу в дело всей своей жизни, став врачом.

Эхо победы звучит в каждом дворе, где живут ветераны. Музыкальное сопровождение оркестров и марш благодарности. Память живет в каждой мелодии.

Июль 1944 года для Минска стал началом нового подвига, трудового. Это была вторая передовая, где работали за двоих и за троих. Григорий Байков, почетный житель Заводского района столицы, участвовал в возрождении промышленности. Работал на Минском подшипниковом заводе. А затем на Минском электротехническом заводе им. Козлова. В этом году ветеран отметит 99 лет. Воспоминания о Победе все так же будоражат до слез.

8 октября 1944 года более 30 тыс. человек взяли за работу. У каждого была личная книжка участника восстановление города Минска. Столица снова приняла облик города лишь к 1950 году, сохраняя сдержанность в архитектуре, в декоративных композициях и в каждой детали отпечаток гордости за подвиг в новом стиле мирной столицы.

"В Минске после освобождения действовали "Черкасовские бригады". Это движение зародилось в Сталинграде по инициативе работницы детского сада Сталинграда были организованы вот такие группы, бригады добровольцев, которые и были заняты в свое свободное от работы время на восстановительных работах. Они очищали города от завалов, восстанавливали здания", - рассказала заведующая кафедрой истории Беларуси нового и новейшего времени исторического факультета БГУ Анна Маскевич.

Улицы-символы, площади и проспекты с именами героев - это география нашей памяти. И в каждом названии, в каждой мемориальной доске и монументе боль и радость, надежда и вера в будущее.

Мы следуем дорогой великого триумфа. Конечно, бережно храним места нашей общей памяти, как и историческую правду. В Беларуси время замедляет свой бег, когда мы говорим о них, о поколении победителей, и с надеждой смотрим в будущее, когда видим достойных продолжателей их традиций.