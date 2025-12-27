Потапова: Белорусское общество устойчиво во всех направлениях

"Большое внимание было уделено внешнеполитическому контуру и союзническим связям с государствами, нашими единомышленниками и партнерами. В то же время были обозначены и острые моменты сегодняшней повестки: активно улучшающиеся отношения с Соединенными Штатами Америки и взаимоотношения, которые уже влекут за собой эти внешнеполитические контакты лидеров двух стран. Ситуация в мире также очень интересна людям и интересно видение Президента. Мы понимаем всю глубину сложности сегодняшнего дня, понимает и обозначает ее Президент. Но его подходы вселяют уверенность в том, что вместе нам все по плечу. Белорусское общество и государство очень устойчивы для того, чтобы выдержать самые сложные угрозы сегодняшнего дня", - отметила делегат VII Всебелорусского народного собрания, депутат Палаты представителей Национального собрания Елена Потапова.