Потепление в Беларуси начнется с мая

Совсем не апрельская погода: 28 апреля в Минске местами выпал снег. При этом порывы ветра периодами достигают 20 м/с. ГАИ рекомендует водителям ездить осторожно, особенно это касается тех, кто успел сменить резину на летнюю. Спасатели напоминают о правилах безопасности: в условиях сильного ветра не парковать машины под деревьями и не прятаться самим.