Потепление в Беларуси начнется с мая
Автор:Редакция news.by
Совсем не апрельская погода: 28 апреля в Минске местами выпал снег. При этом порывы ветра периодами достигают 20 м/с. ГАИ рекомендует водителям ездить осторожно, особенно это касается тех, кто успел сменить резину на летнюю. Спасатели напоминают о правилах безопасности: в условиях сильного ветра не парковать машины под деревьями и не прятаться самим.
И приятная новость: потепление ожидается к пятнице, а пока утепляемся. Синоптики в ночь на четверг предупреждают о заморозках до минус 5 градусов во многих районах страны. В Минске ожидается до 3 градусов мороза. Кстати, снег в апреле белорусы могли наблюдать и два года назад.