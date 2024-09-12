Потоп в Испании: МИД напомнил гражданам Беларуси телефон для экстренной связи с дипмиссией

Растет количество жертв катастрофического наводнения в Испании. Стихия забрала уже 155 жизней.

В Беларуси искренне соболезнуют всем пострадавшим, родным и близким погибших. Нашим гражданам в Испании МИД напоминает телефон для экстренной связи с дипмиссией - +34645577379.

Основное количество погибших в результате разрушительного наводнения - в Валенсии. На улицах - обломки, поваленные деревья. Тысячи человек остались без питьевой воды и электричества, многие оказались вдалеке от дома из-за перекрытых дорог и разбитых автомобилей.

Пострадавшие поделись впечатлениями:

"Это была внезапная лавина воды, которая затопила абсолютно все. Тут везде было болото, а улицы превратились в реки. И никто не дал нам ни малейшего предупреждения".

"Мы не знаем, где искать воду, мы не знаем, где купить еду, мы не можем никуда добраться или переехать в другой район Валенсии. Нам нужна помощь. Становится все хуже и хуже".

Мадрид объявил трехдневный траур по погибшим. Премьер Испании посетил пострадавшие районы Валенсии и пообещал помощь местным жителям. Однако пока люди вынуждены заботиться о себе самостоятельно - прямо на улицах собирают необходимые для выживания вещи и продукты.

Оппозиция обвинила правительство в том, что система оповещения сработала недостаточно быстро, и что спасательные работы были организованы несвоевременно. Климатологи же связывают неожиданно сильный удар стихии с изменением климата. Всего за сутки в некоторых районах выпала годовая норма осадков.