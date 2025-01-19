Повный: Радость праздника Крещения состоит в космическом переживании мира

Традиционно 19 января сотни минчан собираются в храме-памятнике в честь Всех Святых. С самого утра верующие приходят за целебной водой, символизирующей очищение и обновление. Также на территории храма организованы две купели, где каждый желающий может окунуться. Сам храм - ровесник суверенной Беларуси и духовный символ ее независимости. Первый камень в его основание заложил Патриарх Московский и всея Руси Алексий Второй.

Протоиерей Федор Повный, настоятель прихода в честь Всех Святых в г. Минске:

"Радость праздника Крещения состоит в космическом переживании мира. В вере, что все и всегда можно вымыть, очистить, обновить, возродить. Что как бы ни была загрязнена и замутнена наша жизнь, в какое бы болото мы ни превращали ее, возможен этот очищающий поток воды живой".