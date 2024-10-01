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Повышение пенсий, перечень для ИП и виды ремесленничества - ряд новаций принес белорусам октябрь
Новый месяц традиционно приносит белорусам ряд изменений.
1 октября вступает в силу перечень для ИП. С ним в правительстве определились еще в начале лета и, конечно, учли мнения людей. В рамках большого общественного обсуждения поступило больше 400 предложений. В итоге в обновленный список попали 127 видов деятельности. Тем, кто не нашел себя в перечне, предложено масштабировать свой бизнес и создавать юрлицо. Такой переход будет бесшовным.
Ольга Русинович, директор департамента по предпринимательству Министерства экономики Беларуси:
"Для того чтобы индивидуальные предприниматели могли бесшовно перерегистрироваться в юридическое лицо, предоставлен механизм упрощенной перерегистрации ИП в коммерческую организацию. Подразумевается, что индивидуальный предприниматель предоставляет в регистрирующий орган достаточно простой пакет документов. День, в который произойдет ликвидация ИП, будет являться днем регистрации коммерческой организации".
1 октября вступает в силу перечень видов ремесленной деятельности. Он включает изготовление национальных музыкальных инструментов, изделий ручного ткачества, пряжи, кузнечное дело, а также бондарство. Все это самобытные традиционные белорусские ремесла. При этом местные органы власти наделены правом определять дополнительные уникальные виды на своей территории.
И с сегодняшнего дня в стране вырастут все виды трудовых пенсий.
По предварительной оценке, средний размер пенсии по возрасту в октябре составит 852 рубля.
У каждого пенсионера увеличение будет свое - в зависимости от стажа, величины заработка и установленных доплат.
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