Повышение пенсий, перечень для ИП и виды ремесленничества - ряд новаций принес белорусам октябрь

Новый месяц традиционно приносит белорусам ряд изменений.

1 октября вступает в силу перечень для ИП. С ним в правительстве определились еще в начале лета и, конечно, учли мнения людей. В рамках большого общественного обсуждения поступило больше 400 предложений. В итоге в обновленный список попали 127 видов деятельности. Тем, кто не нашел себя в перечне, предложено масштабировать свой бизнес и создавать юрлицо. Такой переход будет бесшовным.

Ольга Русинович, директор департамента по предпринимательству Министерства экономики Беларуси:

"Для того чтобы индивидуальные предприниматели могли бесшовно перерегистрироваться в юридическое лицо, предоставлен механизм упрощенной перерегистрации ИП в коммерческую организацию. Подразумевается, что индивидуальный предприниматель предоставляет в регистрирующий орган достаточно простой пакет документов. День, в который произойдет ликвидация ИП, будет являться днем регистрации коммерческой организации".

1 октября вступает в силу перечень видов ремесленной деятельности. Он включает изготовление национальных музыкальных инструментов, изделий ручного ткачества, пряжи, кузнечное дело, а также бондарство. Все это самобытные традиционные белорусские ремесла. При этом местные органы власти наделены правом определять дополнительные уникальные виды на своей территории.

И с сегодняшнего дня в стране вырастут все виды трудовых пенсий.

По предварительной оценке, средний размер пенсии по возрасту в октябре составит 852 рубля.