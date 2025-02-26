Появятся сакуры и ясени - весной в Минске высадят 20 тыс. деревьев и 50 тыс. кустов

Весной Минск позеленеет на 20 тыс. деревьев и 50 тыс. кустарников. Особое внимание уделят территориям у Минской кольцевой автодороги и транспортных развязок.

Вдоль улиц высадят ясени, ели и сосны. А для озеленения парков подобрали цветущие виды - сакуру и яблоню. Новые подходы будут и к цветочному оформлению города. Акцент сделан на розы. По сравнению с 2024 годом их количество вырастет в несколько раз.

"Из новинок будут вертикальные конструкции для роз. Это так называемые перголы, которые разработаны совместно с ОАО "Инвет", они будут установлены в каждом районе на мостовых сооружениях и путепроводах. "Пионером" в 2025 году станет мост по улице Богдановича через Свислочь. Там появится розарий", - рассказал гендиректор УП "Минскзеленстрой" Александр Ермолович.