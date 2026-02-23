Поздравления, оркестры, теплые слова - праздничные мероприятия ко Дню защитников прошли в Беларуси

Праздничные мероприятия 23 Февраля прошли по всей стране. А поздравления принимали не только бывалые командиры, но и те, кто только готовится встать в строй и мечтает служить Отчизне.

Поздравления, оркестры и самые теплые слова для тех, кто на защите нашей красавицы-страны.

От Брестской крепости до Минска - как чествовали защитников.

Плох тот лейтенант, который не мечтает стать генералом. 1 звезда на погонах - это и награда, и ноша. Мало силы - нужна честь. И только мы, семья, знаем, какими усилиями все это дается.

Все праздники приходилось слышать: "Я на службе, дочка". Обид не было, было только понимание. Папа на защите государства. Этот сюжет и для тебя. О тех, кто продолжает твое дело.

И даже в такой день они на боевом посту. Высокая готовность у военнослужащих войсковой части 3214. Те, кто первыми приходят туда, где нужна стальная выдержка и мгновенная реакция. Федерация профсоюзов приехала в гости с поздравлениями и благодарностью за мирное небо.

Андрей Есис, командир в/ч 3214 внутренних войск МВД Беларуси:

"Наше соединение неоднократно выполняло различные народно-служебные боевые задачи и доказывало свое предназначение. Стойкость, мужество, героизм и характер проявляли наши военнослужащие, выполняя повседневно служебную задачу, , соответственно задачи особой важности. Мы сегодня этот праздник встретим по-боевому, находясь на полигонах. Совершаем бросок с руководством Министерства внутренних дел".

Воспитание и образование через уважение к наследию страны

Тех, кто в будущем эстафету будет перенимать, 23 Февраля поздравляли в Борисове в самом молодом кадетском училище страны. Образовательный процесс выстроен так, чтобы из подростков вырастали не просто специалисты, а люди с внутренним стержнем.

Глеб Ковалев, вице-сержант Борисовского кадетского училища Минской области news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3321641a-34a3-42c5-a0ce-fbbaf97bd8e8/conversions/40fb8931-17a0-4e98-93be-446513c9e0d2-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3321641a-34a3-42c5-a0ce-fbbaf97bd8e8/conversions/40fb8931-17a0-4e98-93be-446513c9e0d2-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3321641a-34a3-42c5-a0ce-fbbaf97bd8e8/conversions/40fb8931-17a0-4e98-93be-446513c9e0d2-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3321641a-34a3-42c5-a0ce-fbbaf97bd8e8/conversions/40fb8931-17a0-4e98-93be-446513c9e0d2-xl-___webp_1920.webp 1920w

Глеб Ковалев, вице-сержант Борисовского кадетского училища Минской области:

"Трепет есть, понимаешь, что уже вроде бы военный человек. Спокойно можно сказать, что я могу праздновать этот праздник".

В Бресте торжества начались в легендарной цитадели, где в 1941-м были сделаны первые шаги к победе над нацистами. Здесь в память о тех, кто ковал Великую Победу, минута молчания и цветы к Вечному огню.

Александр Самаревич, военный комиссар Брестской области news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3dfe1cf1-a05a-42ef-aef2-b4c91422e983/conversions/5b648ff6-9c99-460d-9ef4-a8cc0e6e1679-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3dfe1cf1-a05a-42ef-aef2-b4c91422e983/conversions/5b648ff6-9c99-460d-9ef4-a8cc0e6e1679-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3dfe1cf1-a05a-42ef-aef2-b4c91422e983/conversions/5b648ff6-9c99-460d-9ef4-a8cc0e6e1679-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3dfe1cf1-a05a-42ef-aef2-b4c91422e983/conversions/5b648ff6-9c99-460d-9ef4-a8cc0e6e1679-xl-___webp_1920.webp 1920w

Александр Самаревич, военный комиссар Брестской области:

"Это поистине всенародный праздник, потому что защитники - не только те, кто защищает наше мирное небо, сидят сейчас на границе с оружием в руках и защищает нашу территориальную целостность, чистое небо, но это и те граждане, которые на заводе работают, которые в полях работают. Они защищают экономическую безопасность нашего государства, учителя, которые преподают в школах, защищают нашу историческую память".

Самоотверженность и стойкость

И в Могилеве почтили память павших воинов. Торжественным маршем прошлись военные части Могилевского гарнизона, силовых структур и курсанты.

Святой долг белорусов - помнить

Также военнослужащие в Гродно прошли по главным улицам города. Цветы возложили к братской могиле советских воинов.

Юрий Караев, председатель Гродненского облисполкома:

"Родина у нас одна, земля эта наша. Мы ее никому не отдадим. Для этого, может быть, придется рискнуть жизнью, пожертвовать всем, что есть: комфортом, имуществом, самой жизнью. Это готовность и решимость настоящих мужчин, которые хозяева своей земли, защитники своей семьи, своего народа, нации, общества и нашего прекрасного государства".

Акция "Мамины пироги" news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/9bf9c0d6-e53c-46b3-aaad-f18f44072669/conversions/b43778bc-104b-4e58-8f55-06816f321225-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/9bf9c0d6-e53c-46b3-aaad-f18f44072669/conversions/b43778bc-104b-4e58-8f55-06816f321225-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/9bf9c0d6-e53c-46b3-aaad-f18f44072669/conversions/b43778bc-104b-4e58-8f55-06816f321225-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/9bf9c0d6-e53c-46b3-aaad-f18f44072669/conversions/b43778bc-104b-4e58-8f55-06816f321225-xl-___webp_1920.webp 1920w

Акция "Мамины пироги" - Белорусский союз женщин поздравил витебских десантников

Частичка родительской заботы от активисток БСЖ. С поздравлениями женщины приехали к военнослужащим 103-й Витебской воздушно-десантной бригады. К столу румяные пироги, блины и булочки, испеченные по домашним рецептам.

Игнат Большаков, военнослужащий 103-й Витебской отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады ВС Беларуси:

"Это очень приятно понимать, что дома тебя ждут, любят, ценят, что ты здесь защищаешь свою семью, Родину. Много вдохновения и желания появляется дальше служить".

Торжественное собрание в Палате представителей

И тот редкий случай, когда в Овальном зале не до законов. На повестке повод торжественный. Суворовцев, курсантов, а также депутатов объединила праздничная атмосфера под оркестр.

Кроме теплых слов и благодарностей педагогам, которые успешно решают задачи военно-патриотического воспитания, председатель Палаты представителей вручил благодарность и Наталье Титенковой. Она первая в нашей стране женщина, которая освоила профессию военного летчика.

Наталья Титенкова, второй пилот авиакомпании "Белавиа" news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ac6455d2-ca6b-4c99-88a0-ad39def661e2/conversions/47f9b54a-e793-4b58-9218-193fee03d28e-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ac6455d2-ca6b-4c99-88a0-ad39def661e2/conversions/47f9b54a-e793-4b58-9218-193fee03d28e-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ac6455d2-ca6b-4c99-88a0-ad39def661e2/conversions/47f9b54a-e793-4b58-9218-193fee03d28e-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ac6455d2-ca6b-4c99-88a0-ad39def661e2/conversions/47f9b54a-e793-4b58-9218-193fee03d28e-xl-___webp_1920.webp 1920w

Наталья Титенкова, второй пилот авиакомпании "Белавиа":

"Я в 15 лет пришла в аэроклуб и летала там на планерах. И меня очень увлекло это занятие. Я поняла, что хочу заниматься этим всю жизнь. В 2008 году был объявлен первый набор девушек на авиационный факультет. Мне предложили туда поступать, я поступила, отучилась, служила в армии".

Игорь Сергеенко, председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/204996cc-6ad1-42ec-bd98-6a88e6bac7f3/conversions/44eebf49-edd4-42e4-8e4a-5c9109b5459b-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/204996cc-6ad1-42ec-bd98-6a88e6bac7f3/conversions/44eebf49-edd4-42e4-8e4a-5c9109b5459b-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/204996cc-6ad1-42ec-bd98-6a88e6bac7f3/conversions/44eebf49-edd4-42e4-8e4a-5c9109b5459b-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/204996cc-6ad1-42ec-bd98-6a88e6bac7f3/conversions/44eebf49-edd4-42e4-8e4a-5c9109b5459b-xl-___webp_1920.webp 1920w

Игорь Сергеенко, председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

"Наши военнослужащие с честью выполняют свой долг, постоянно совершенствуют боевую выучку, участвуют в международных учениях, вносят свой вклад в обеспечение укрепления союзнических отношений. Парламент уделяет особое внимание укреплению обороноспособности страны. Мы последовательно совершенствуем законодательную базу в сфере национальной безопасности, обеспечиваем социальную защиту военнослужащих и ветеранов, реализуем программы патриотического воспитания молодежи и на разных уровнях отстаиваем нашу историческую правду".