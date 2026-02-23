3.73 BYN
Поздравления, оркестры, теплые слова - праздничные мероприятия ко Дню защитников прошли в Беларуси
Праздничные мероприятия 23 Февраля прошли по всей стране. А поздравления принимали не только бывалые командиры, но и те, кто только готовится встать в строй и мечтает служить Отчизне.
Поздравления, оркестры и самые теплые слова для тех, кто на защите нашей красавицы-страны.
От Брестской крепости до Минска - как чествовали защитников.
Плох тот лейтенант, который не мечтает стать генералом. 1 звезда на погонах - это и награда, и ноша. Мало силы - нужна честь. И только мы, семья, знаем, какими усилиями все это дается.
Все праздники приходилось слышать: "Я на службе, дочка". Обид не было, было только понимание. Папа на защите государства. Этот сюжет и для тебя. О тех, кто продолжает твое дело.
И даже в такой день они на боевом посту. Высокая готовность у военнослужащих войсковой части 3214. Те, кто первыми приходят туда, где нужна стальная выдержка и мгновенная реакция. Федерация профсоюзов приехала в гости с поздравлениями и благодарностью за мирное небо.
Андрей Есис, командир в/ч 3214 внутренних войск МВД Беларуси:
"Наше соединение неоднократно выполняло различные народно-служебные боевые задачи и доказывало свое предназначение. Стойкость, мужество, героизм и характер проявляли наши военнослужащие, выполняя повседневно служебную задачу, , соответственно задачи особой важности. Мы сегодня этот праздник встретим по-боевому, находясь на полигонах. Совершаем бросок с руководством Министерства внутренних дел".
Воспитание и образование через уважение к наследию страны
Тех, кто в будущем эстафету будет перенимать, 23 Февраля поздравляли в Борисове в самом молодом кадетском училище страны. Образовательный процесс выстроен так, чтобы из подростков вырастали не просто специалисты, а люди с внутренним стержнем.
Глеб Ковалев, вице-сержант Борисовского кадетского училища Минской области:
"Трепет есть, понимаешь, что уже вроде бы военный человек. Спокойно можно сказать, что я могу праздновать этот праздник".
В Бресте торжества начались в легендарной цитадели, где в 1941-м были сделаны первые шаги к победе над нацистами. Здесь в память о тех, кто ковал Великую Победу, минута молчания и цветы к Вечному огню.
Александр Самаревич, военный комиссар Брестской области:
"Это поистине всенародный праздник, потому что защитники - не только те, кто защищает наше мирное небо, сидят сейчас на границе с оружием в руках и защищает нашу территориальную целостность, чистое небо, но это и те граждане, которые на заводе работают, которые в полях работают. Они защищают экономическую безопасность нашего государства, учителя, которые преподают в школах, защищают нашу историческую память".
Самоотверженность и стойкость
И в Могилеве почтили память павших воинов. Торжественным маршем прошлись военные части Могилевского гарнизона, силовых структур и курсанты.
Святой долг белорусов - помнить
Также военнослужащие в Гродно прошли по главным улицам города. Цветы возложили к братской могиле советских воинов.
Юрий Караев, председатель Гродненского облисполкома:
"Родина у нас одна, земля эта наша. Мы ее никому не отдадим. Для этого, может быть, придется рискнуть жизнью, пожертвовать всем, что есть: комфортом, имуществом, самой жизнью. Это готовность и решимость настоящих мужчин, которые хозяева своей земли, защитники своей семьи, своего народа, нации, общества и нашего прекрасного государства".
Акция "Мамины пироги" - Белорусский союз женщин поздравил витебских десантников
Частичка родительской заботы от активисток БСЖ. С поздравлениями женщины приехали к военнослужащим 103-й Витебской воздушно-десантной бригады. К столу румяные пироги, блины и булочки, испеченные по домашним рецептам.
Игнат Большаков, военнослужащий 103-й Витебской отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады ВС Беларуси:
"Это очень приятно понимать, что дома тебя ждут, любят, ценят, что ты здесь защищаешь свою семью, Родину. Много вдохновения и желания появляется дальше служить".
Торжественное собрание в Палате представителей
И тот редкий случай, когда в Овальном зале не до законов. На повестке повод торжественный. Суворовцев, курсантов, а также депутатов объединила праздничная атмосфера под оркестр.
Кроме теплых слов и благодарностей педагогам, которые успешно решают задачи военно-патриотического воспитания, председатель Палаты представителей вручил благодарность и Наталье Титенковой. Она первая в нашей стране женщина, которая освоила профессию военного летчика.
Наталья Титенкова, второй пилот авиакомпании "Белавиа":
"Я в 15 лет пришла в аэроклуб и летала там на планерах. И меня очень увлекло это занятие. Я поняла, что хочу заниматься этим всю жизнь. В 2008 году был объявлен первый набор девушек на авиационный факультет. Мне предложили туда поступать, я поступила, отучилась, служила в армии".
Игорь Сергеенко, председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
"Наши военнослужащие с честью выполняют свой долг, постоянно совершенствуют боевую выучку, участвуют в международных учениях, вносят свой вклад в обеспечение укрепления союзнических отношений. Парламент уделяет особое внимание укреплению обороноспособности страны. Мы последовательно совершенствуем законодательную базу в сфере национальной безопасности, обеспечиваем социальную защиту военнослужащих и ветеранов, реализуем программы патриотического воспитания молодежи и на разных уровнях отстаиваем нашу историческую правду".
Благодаря женщинам, которые не боятся неба, благодаря мужчинам на передовой, благодаря Президенту внутри страны выстроена такая система, где на любое "если" есть готовое "тогда".