Смотреть онлайнПрограмма ТВ
ПолитикаЭкономикаПрезидентОбществоВ миреРегионыКультураПроисшествияЗдоровьеСпортТехнологииКругозор
РелигияИсторияСтроительство и ЖКХМнениеМолодежьНаукаСемья и детиОбразованиеАрмияТранспортТуризмЭкология

Поздравления, оркестры, теплые слова - праздничные мероприятия ко Дню защитников прошли в Беларуси

Праздничные мероприятия 23 Февраля прошли по всей стране. А поздравления принимали не только бывалые командиры, но и те, кто только готовится встать в строй и мечтает служить Отчизне.

Поздравления, оркестры и самые теплые слова для тех, кто на защите нашей красавицы-страны.

От Брестской крепости до Минска - как чествовали защитников.

Плох тот лейтенант, который не мечтает стать генералом. 1 звезда на погонах - это и награда, и ноша. Мало силы - нужна честь. И только мы, семья, знаем, какими усилиями все это дается.

Все праздники приходилось слышать: "Я на службе, дочка". Обид не было, было только понимание. Папа на защите государства. Этот сюжет и для тебя. О тех, кто продолжает твое дело.

И даже в такой день они на боевом посту. Высокая готовность у военнослужащих войсковой части 3214. Те, кто первыми приходят туда, где нужна стальная выдержка и мгновенная реакция. Федерация профсоюзов приехала в гости с поздравлениями и благодарностью за мирное небо.

Андрей Есис, командир в/ч 3214 внутренних войск МВД Беларуси:

"Наше соединение неоднократно выполняло различные народно-служебные боевые задачи и доказывало свое предназначение. Стойкость, мужество, героизм и характер проявляли наши военнослужащие, выполняя повседневно служебную задачу, , соответственно задачи особой важности. Мы сегодня этот праздник встретим по-боевому, находясь на полигонах. Совершаем бросок с руководством Министерства внутренних дел".

Воспитание и образование через уважение к наследию страны

Тех, кто в будущем эстафету будет перенимать, 23 Февраля поздравляли в Борисове в самом молодом кадетском училище страны. Образовательный процесс выстроен так, чтобы из подростков вырастали не просто специалисты, а люди с внутренним стержнем.

Глеб Ковалев, вице-сержант Борисовского кадетского училища Минской области

Глеб Ковалев, вице-сержант Борисовского кадетского училища Минской области:

"Трепет есть, понимаешь, что уже вроде бы военный человек. Спокойно можно сказать, что я могу праздновать этот праздник".

В Бресте торжества начались в легендарной цитадели, где в 1941-м были сделаны первые шаги к победе над нацистами. Здесь в память о тех, кто ковал Великую Победу, минута молчания и цветы к Вечному огню.

Александр Самаревич, военный комиссар Брестской области

Александр Самаревич, военный комиссар Брестской области:

"Это поистине всенародный праздник, потому что защитники - не только те, кто защищает наше мирное небо, сидят сейчас на границе с оружием в руках и защищает нашу территориальную целостность, чистое небо, но это и те граждане, которые на заводе работают, которые в полях работают. Они защищают экономическую безопасность нашего государства, учителя, которые преподают в школах, защищают нашу историческую память".

Самоотверженность и стойкость

И в Могилеве почтили память павших воинов. Торжественным маршем прошлись военные части Могилевского гарнизона, силовых структур и курсанты.

Святой долг белорусов - помнить

Также военнослужащие в Гродно прошли по главным улицам города. Цветы возложили к братской могиле советских воинов.

Юрий Караев, председатель Гродненского облисполкома:

"Родина у нас одна, земля эта наша. Мы ее никому не отдадим. Для этого, может быть, придется рискнуть жизнью, пожертвовать всем, что есть: комфортом, имуществом, самой жизнью. Это готовность и решимость настоящих мужчин, которые хозяева своей земли, защитники своей семьи, своего народа, нации, общества и нашего прекрасного государства".

Акция "Мамины пироги"

Акция "Мамины пироги" - Белорусский союз женщин поздравил витебских десантников

Частичка родительской заботы от активисток БСЖ. С поздравлениями женщины приехали к военнослужащим 103-й Витебской воздушно-десантной бригады. К столу румяные пироги, блины и булочки, испеченные по домашним рецептам.

Игнат Большаков, военнослужащий 103-й Витебской отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады ВС Беларуси:

"Это очень приятно понимать, что дома тебя ждут, любят, ценят, что ты здесь защищаешь свою семью, Родину. Много вдохновения и желания появляется дальше служить".

Торжественное собрание в Палате представителей

И тот редкий случай, когда в Овальном зале не до законов. На повестке повод торжественный. Суворовцев, курсантов, а также депутатов объединила праздничная атмосфера под оркестр.

Кроме теплых слов и благодарностей педагогам, которые успешно решают задачи военно-патриотического воспитания, председатель Палаты представителей вручил благодарность и Наталье Титенковой. Она первая в нашей стране женщина, которая освоила профессию военного летчика.

Наталья Титенкова, второй пилот авиакомпании "Белавиа"

Наталья Титенкова, второй пилот авиакомпании "Белавиа":

"Я в 15 лет пришла в аэроклуб и летала там на планерах. И меня очень увлекло это занятие. Я поняла, что хочу заниматься этим всю жизнь. В 2008 году был объявлен первый набор девушек на авиационный факультет. Мне предложили туда поступать, я поступила, отучилась, служила в армии".

Игорь Сергеенко, председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси

Игорь Сергеенко, председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

"Наши военнослужащие с честью выполняют свой долг, постоянно совершенствуют боевую выучку, участвуют в международных учениях, вносят свой вклад в обеспечение укрепления союзнических отношений. Парламент уделяет особое внимание укреплению обороноспособности страны. Мы последовательно совершенствуем законодательную базу в сфере национальной безопасности, обеспечиваем социальную защиту военнослужащих и ветеранов, реализуем программы патриотического воспитания молодежи и на разных уровнях отстаиваем нашу историческую правду".

Благодаря женщинам, которые не боятся неба, благодаря мужчинам на передовой, благодаря Президенту внутри страны выстроена такая система, где на любое "если" есть готовое "тогда".

Разделы:

Общество

Теги:

23 ФевраляармияВС Беларуси