Создано с помощью ИИ

В Беларуси десятки машиностроительных предприятий. Среди них есть гиганты, которые выпускают карьерные самосвалы, комбайны, тракторы, грузовики или автобусы. Особую нишу занимают небольшие заводы во всех регионах страны, которые выпускают специальные машины для агропромышленного комплекса, дорожно-строительных и монтажных работ, жилищно-коммунального хозяйства. Подробности смотрите в "Специальном репортаже".

Роет, копает, бороздит, поднимает грузы и перемещает их. Функционала техники, которую выпускают на предприятии в Смолевичах, хватит на полноценную стройку или ремонт. От конструкторской разработки до воплощения в металле. Все производство сконцентрировано в самом столичном городе-спутнике.

Среди новинок наших машиностроителей высокопродуктивная снегоуборочная техника, этой зимой рекордно снежной в Беларуси, она успешно прошла тест-драйв в разных регионах, а в России и вовсе стала хитом. По своим характеристикам такие машины заменяют импортные, а зачастую их превосходят. Высокое качество - вот драйвер рыночного продвижения смолевических промышленников в плотной конкурентной среде.

Пожарная, дорожная, снегоуборочная - кто в Беларуси производит спецтехнику для всех сфер экономики

Борцы со стихией на колесах. Вот уже более 20 лет борисовское машиностроительное предприятие совершенствует конструкторские решения и внедряет их в производство специальной пожарной и спасательной техники. Автоцистерны, автовышки, автомобили аэродромного тушения все это время позволяют спасателям успешно работать в чрезвычайных ситуациях.

Пожарная автоцистерна АЦ-8,0 на шасси МАЗ - один из бестселлеров компании "ПОЖСНАБ". Такая машина востребована в частности в регионах Российской Федерации.

"Эта машина максимально удовлетворяет МЧС в части комплектации и необходимого пожарно-технического вооружения. Отличием данной модели от других аналогов является равномерное распределение нагрузки на оси. То есть 8 т воды на шасси 6х6 очень актуально для регионов Российской Федерации", - рассказал начальник отдела маркетинга предприятия по производству пожарной техники (Борисов) Николай Янковец.

У нашей пожарной спецтехники неизменно высокая конкурентоспособность на внешнем рынке. Боевое крещение машины проходили во многих регионах России, а еще Монголии и Зимбабве. С Азербайджаном есть проекты в промышленной кооперации.

Уже много десятилетий белорусская машиностроительная школа совершенствует свои навыки и знания, в том числе и в разработке спецтехники для разных сфер экономики. Тон задает Объединенный институт машиностроения Национальной академии наук. Здесь применяют методики компьютерного моделирования. Это промышленный дизайн, конструирование, все расчеты. Имея такие компетенции, наши ученые сотрудничают с ведущими машиностроительными заводами. Среди них МТЗ, МАЗ, БЕЛАЗ.

Электро - зеленый тренд в машиностроении, который становится все более дружелюбным в разных сферах жизнедеятельности. Личное авто, такси, спорт, отдых, туризм. И здесь у наших ученых на подходе новинка - экскурсионный электромобиль. Первая такая машина в ближайшее время пополнит автопарк Ботанического сада Минска. На ней посетителям будет проще объехать территорию в 90 га, чтобы оценить коллекцию реликтовых растений.

Минский - самый густонаселенный и большой район нашей страны. Здесь почти 1,7 тыс. км уличной дорожной сети, что сопоставимо с масштабом дорог в самой столице. С особой задачей держать в порядке проезды в сельской местности справляется мобильная спецтехника узнаваемого отечественного бренда с почти столетней историей. Автогрейдер Амкодор трудится на дорогах страны круглый год. Сейчас такая машина, к примеру, может профилировать дороги или рыхлить асфальтное покрытие, а зимой очищать дороги от снега. Там, где сложно работать крупногабаритной технике, справится небольшая машина для ямочного ремонта дорожного покрытия. Техника от столичного производителя.

Государственная программа инновационного развития Беларуси - вот уже 20 лет движущая сила построения всей инновационной экономики. Особый вес у документа в пятилетку качества, период, когда все лучшие разработки, к примеру, в машиностроении формируют драйверы роста, а это строительство дорог, жилья или лесозаготовка, добыча нефти или благоустройство городов. Ставка на отечественные разработки - вектор, которого придерживается в промышленности, при этом у самих предприятий немало преференций.

"Освобождение от оплаты земельного налога и арендной платы за землю, от ввозного НДС и таможенных пошлин на приобретаемое оборудование и комплектующие, возможность привлечения как возвратного, так и безвозвратного финансирования из бюджета на реализацию проекта, а также возможность применения инвестиционного вычета в размере до 150 %. В результате этого инструментария в нашей стране создается специальная техника, которая соответствует требованиям не только внутри страны, но и за рубежом", - отметил первый заместитель председателя государственного комитета по науке и технологиям Беларуси Евгений Зенченко.

Минский городской технопарк, где сегодня более 80 высокотехнологичных производственных компаний - одна из столичных локаций, где разрабатывают и производят спецтехнику для разных сфер экономики. А это жилищно-коммунальное хозяйство, строительная отрасль. Компании работают в промышленной кооперации с большими машиностроительными заводами нашей страны. Их совместная продукция уже успешно экспортируется в Африку и Латинскую Америку, где также востребованы наши ноу-хау спецтехники.

Сам же Минский городской технопарк наполняется новыми компаниями и расширяет индустриальные локации, где будет место и для новых машиностроителей. У резидентов налоговые и другие преференции. По итогам прошлого года объем продукции, которую выпустили предприятия технопарка, около 570 млн рублей. Ежегодный рост при этом 30-40 %. Один из гарантов развития резидентов технопарка - высокое качество их продукции.