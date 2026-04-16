Смотреть онлайнПрограмма ТВ
ПолитикаЭкономикаПрезидентОбществоВ миреРегионыКультураПроисшествияЗдоровьеСпортТехнологииКругозор
РелигияИсторияСтроительство и ЖКХМнениеМолодежьНаукаСемья и детиОбразованиеАрмияТранспортТуризмЭкология

Пожароопасный сезон в Беларуси: МЧС круглосуточно проводит мониторинг с воздуха

С наступлением весеннего тепла в Беларуси начался пожароопасный сезон. Профильные ведомства проводят круглосуточный мониторинг.

В режиме повышенной готовности находится и авиационная охрана. Таким образом сотрудники МЧС мониторят обстановку в круглосуточном режиме. Для безопасности людей и территорий в воздух поднимается специальная техника, например такая, как вертолет Ми 26. Ее уникальность не только в мониторинге ситуации на земле, но и ликвидация возгораний в малодоступных местах.

Отметим, сейчас в Беларуси введены ограничения на посещение лесов. Только в двух районах Минской области - Воложинском и Пуховичском - вход в лесные массивы запрещен. Если вы планируете отдых на природе, то ознакомиться с разрешенными местами для посещения можно, обратившись к интерактивной карте Минлесхоза.

Разделы:

ОбществоЭкология

Теги:

МЧС