Пожароопасный сезон в Беларуси: МЧС круглосуточно проводит мониторинг с воздуха
С наступлением весеннего тепла в Беларуси начался пожароопасный сезон. Профильные ведомства проводят круглосуточный мониторинг.
В режиме повышенной готовности находится и авиационная охрана. Таким образом сотрудники МЧС мониторят обстановку в круглосуточном режиме. Для безопасности людей и территорий в воздух поднимается специальная техника, например такая, как вертолет Ми 26. Ее уникальность не только в мониторинге ситуации на земле, но и ликвидация возгораний в малодоступных местах.
Отметим, сейчас в Беларуси введены ограничения на посещение лесов. Только в двух районах Минской области - Воложинском и Пуховичском - вход в лесные массивы запрещен. Если вы планируете отдых на природе, то ознакомиться с разрешенными местами для посещения можно, обратившись к интерактивной карте Минлесхоза.